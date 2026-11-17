Une mission d'audit européenne sur le contrôle des résidus et contaminants dans les produits animaux en Tunisie a été lancée, lundi, au siège de la Direction Générale des services vétérinaires à Tunis.

Cette mission menée par Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) de la Commission européenne en coordination avec la Direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, se poursuivra jusqu'au 20 novembre 2026.

Elle vise à évaluer le niveau de conformité du système de contrôle officiel tunisien aux exigences européennes relatives au suivi des résidus de substances pharmacologiquement actives, de pesticides et de contaminants chez les animaux et les produits d'origine animale. L'évaluation cible en particulier deux filières destinées à l'exportation vers l'Union européenne à savoir l'aquaculture et la production de boyaux naturels salés.

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Les travaux d'inspection englobent l'examen du cadre législatif et réglementaire encadrant le secteur, l'analyse des plans de contrôle officiels, des procédures d'échantillonnage et des méthodes d'analyse en laboratoire, outre l'évaluation des mécanismes de gestion des non-conformités et des programmes de formation agréés.

Des visites de terrain sont également programmées auprès de laboratoires, d'entreprises, d'organismes et de services vétérinaires régionaux pour vérifier la mise en oeuvre effective des contrôles sur le terrain.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des efforts de la Tunisie pour consolider la fiabilité de son dispositif de contrôle sanitaire vétérinaire et garantir son alignement sur les normes de l'Union européenne, dans l'objectif de renforcer les opportunités d'accès des produits tunisiens aux marchés européens et d'améliorer leur compétitivité.