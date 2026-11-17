Un espace collectif baptisé « Mobility Lab » réunira, pour la première fois en Tunisie, quatre secteurs industriels stratégiques : la mécatronique, l'automobile, l'électronique et l'aéronautique. Cette initiative sera lancée à l'occasion de la 10e édition du Salon international des pièces de rechange, des équipements et des services industriels (SAPRI), prévue du 17 au 20 novembre 2026 au Parc des expositions du Kram.

Porté par le Cluster tunisien de la mécatronique, l'Association tunisienne de l'automobile, le Cluster tunisien de l'électronique et le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales, avec l'appui de la coopération allemande (GIZ), ce projet vise à fédérer les quatre filières et à valoriser le savoir-faire industriel tunisien auprès des investisseurs, des porteurs de projets et des partenaires internationaux.

S'étendant sur 574 m², le Mobility Lab accueillera 20 entreprises tunisiennes. Il comprendra notamment un espace de rencontres professionnelles et de rendez-vous B2B, une plateforme de conférences et de démonstrations, ainsi qu'un espace d'accueil et d'orientation.

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L'initiative ambitionne de renforcer les complémentarités entre les entreprises, les fournisseurs et les fabricants d'équipements, tout en encourageant les projets collaboratifs associant entreprises, start-up, universités et centres de recherche. Elle vise également à rapprocher les besoins de l'industrie des structures de formation et de recherche, à développer les compétences et à faciliter l'accès à de nouveaux marchés, notamment internationaux.

À travers ce projet, ses promoteurs entendent renforcer la visibilité et l'attractivité de l'industrie tunisienne en mettant en avant la complémentarité de ses compétences technologiques et la capacité des différentes filières à travailler ensemble.

Après une interruption depuis 2007, le SAPRI fait son retour en 2026 avec l'ambition de devenir une plateforme dédiée à l'investissement et à l'innovation, ainsi qu'un trait d'union technologique entre l'Europe et l'Afrique.

Organisé sous l'égide du Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME), le salon couvrira une superficie de 7 000 m². Il devrait réunir près de 250 exposants, 120 experts internationaux et 15 000 visiteurs professionnels.

Plusieurs événements sont également prévus en marge du salon, notamment le Grand Prix de la maintenance 2026, le « Makeathon Africa » et la 8e Conférence africaine sur les essais non destructifs.

Le Mobility Lab bénéficie du soutien de l'initiative « Travail décent pour une transition juste », à travers le projet « Partenariats pour l'emploi et appui aux PME en Tunisie - Phase II ». Celui-ci est mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, mis en oeuvre par la GIZ en Tunisie et placé sous la supervision du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.