L'Arabie Saoudite a annoncé, lundi à Tunis, une nouvelle série de projets sanitaires et humanitaires au profit de la Tunisie, dont un programme de greffe de cornée destiné à 20 enfants. Il s'agit d'une première pour le Centre Roi Salman pour les secours et les œuvres humanitaires, qui prévoit d'étendre cette initiative à d'autres pays.

L'annonce a été faite par Abdallah Ben Abdelaziz Al-Rabia, conseiller à la Cour royale saoudienne et président du Centre Roi Salman, lors d'une cérémonie organisée au siège de l'ambassade d'Arabie saoudite à Tunis.

Le programme comprend également des opérations de cathétérisme et de chirurgie cardiaque au profit de plus de 50 enfants, ainsi que la poursuite du projet « Samaa Saudi Arabia » de pose d'implants cochléaires. Lancé l'année dernière, ce programme bénéficiera à 50 enfants supplémentaires pour sa deuxième année, après avoir pris en charge un nombre équivalent de bénéficiaires en 2025.

D'autres interventions sont prévues dans le domaine de la chirurgie vasculaire. Le dispositif comprend également un programme d'autonomisation économique destiné aux femmes tunisiennes, avec des opportunités directes pour 20 femmes et indirectes pour 120 autres.

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Ces initiatives s'ajoutent à l'inauguration d'une unité moderne de dialyse, dotée de dix lits et de dix appareils de dernière génération, destinée aux patients souffrant d'insuffisance rénale.

Selon Abdallah Ben Abdelaziz Al-Rabia, ces projets témoignent de la solidité de la coopération tuniso-saoudienne, renforcée depuis la pandémie de Covid-19. En 2025, ce partenariat avait notamment permis l'installation de stations d'oxygène dans des hôpitaux publics et la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales. L'Arabie saoudite étudie actuellement de nouveaux projets sanitaires en Tunisie.

De son côté, le directeur général de la santé au ministère de la Santé, Walid Naïja, a salué le soutien continu de l'Arabie saoudite et souligné la volonté de la Tunisie de développer davantage cette coopération, notamment à travers l'échange d'expertises et le transfert de compétences.

Ces annonces interviennent dans le cadre de la visite en Tunisie, les 15 et 16 novembre, d'une délégation saoudienne de 58 membres, conduite par Abdallah Ben Abdelaziz Al-Rabia et accompagnée du vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, Walid Al-Khuraiji.

Fondé le 13 mai 2015, le Centre Roi Salman pour les secours et les œuvres humanitaires est une institution saoudienne chargée de coordonner et de fournir des aides humanitaires, ainsi que de mettre en oeuvre des projets sanitaires, sociaux et de développement en partenariat avec des organisations internationales et des institutions locales. Ses interventions couvrent 113 pays.