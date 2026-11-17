Le mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud, a fixé à 615 litres en grains, soit l'équivalent de 750 kg, le seuil d'imposition de la zakat sur les olives, les dattes et les autres fruits pour l'année 1448 de l'Hégire (2026).

Dans un communiqué publié lundi à l'occasion du lancement de la saison de récolte des fruits, le mufti a précisé que la zakat sur les olives devait être prélevée sur leur huile. Lorsque les olives sont vendues en grains, le taux de zakat est fixé au dixième de la récolte pour les cultures non irriguées et au vingtième pour celles irriguées.

Il est également permis de s'acquitter de la zakat sur les olives, les dattes et les autres fruits en versant leur contre-valeur financière, a-t-il ajouté.

Le mufti a rappelé que le seuil d'imposition de la zakat sur les récoltes est fixé à cinq awsuq (pluriel de wasq), un wasq équivalant à 60 saas selon la mesure prophétique. Le saa tunisien correspond, quant à lui, à 2,4 litres.