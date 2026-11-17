La Tunisie a été réélue membre du Conseil de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour la période 2027-2030, à l'issue de sa participation à la conférence de plénipotentiaires de l'organisation (PP-26), organisée à Doha, au Qatar, a annoncé le ministère des Technologies de la Communication.

Cette réélection témoigne, selon le ministère, de la confiance accordée à la Tunisie et de la reconnaissance de son rôle dans les domaines des télécommunications et de la transformation numérique à l'échelle internationale.

Ce nouveau mandat permettra à la Tunisie de poursuivre sa participation aux orientations et aux stratégies internationales du secteur des télécommunications, de défendre ses priorités nationales et de renforcer la coopération numérique internationale.

À cette occasion, le ministère des Technologies de la Communication a salué les efforts diplomatiques déployés par les services du ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que par la mission diplomatique permanente de la Tunisie à Genève et l'ambassade de Tunisie à Doha, pour promouvoir la candidature tunisienne et mobiliser les soutiens nécessaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère a également réaffirmé son engagement à renforcer la coopération internationale, à favoriser l'utilisation des nouvelles technologies et à encourager l'innovation, en vue de contribuer à la construction d'une société numérique inclusive et sécurisée.