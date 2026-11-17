La deuxième édition du Salon International Cinéma & Photographie de Saint-Louis ouvrira ses portes du 26 au 28 novembre 2026. Pour cette année le thème choisi est, selon un communiqué reçu lundi : « Héritages en mouvement : Afrique, diasporas et fabrique du commun ».

Pour la deuxième édition c'est sous ce thème « Héritages en mouvement : Afrique, diasporas et fabrique du commun », que le Salon International Cinéma & Photographie de Saint-Louis se tiendra du 26 au 28 novembre 2026.

L'événement est porté par le Collectif Cinéma de Saint-Louis - Écran du Fleuve. Il fait suite à une première édition tenue en 2025, qui a posé les bases d'un rendez-vous culturel dédié aux images africaines.

A travers un communiqué rendu public lundi, les organisateurs soulignent qu'ils veulent faire de la ville « un espace de création, de réflexion et de coopération » autour du cinéma, de la photographie et des nouvelles écritures visuelles. Ils considèrent l'image comme un outil de transmission des mémoires, de dialogue entre les cultures et de construction de récits communs.

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« Cette deuxième édition interrogera la manière dont les images façonnent les mémoires, nourrissent les identités et accompagnent les transformations contemporaines des sociétés africaines et diasporiques. Cinéma, photographie, arts numériques, patrimoine et innovation technologique seront au coeur d'une programmation qui invite artistes, professionnels, chercheurs, institutions et publics à réfléchir aux récits de demain », lit-on dans le texte.

Une programmation sur trois jours

Pendant trois jours, Saint-Louis deviendra, selon les organisateurs, « une véritable cité de l'image ». Au programme, il y aura un forum professionnel qui réunira cinéastes, photographes, producteurs, diffuseurs, chercheurs et institutions autour de la création, du financement, de la diffusion et de la coopération dans les industries culturelles et créatives.

Dans ce sens, la résidence Talents du Fleuve, accompagnera de jeunes auteurs, réalisateurs et techniciens africains dans le développement de projets documentaires, de l'écriture à la réalisation. Une exposition internationale de photographie, fera de la ville une galerie à ciel ouvert, avec des oeuvres présentées dans des espaces culturels, patrimoniaux et urbains.

Les initiateurs de ce rendez-vous culturel envisagent également de faire des projections, des masterclass, des rencontres professionnelles, des ateliers et des performances artistiques. Qui, selon eux, feront dialoguer patrimoine, création contemporaine et innovations numériques.

« Les Nuits des Images mêleront cinéma en plein air, mapping vidéo, performances audiovisuelles et créations numériques dans des lieux emblématiques de la ville », informe le texte.

Saint-Louis, un territoire du cinéma ouest-africain

Pour les organisateurs, la ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un cadre naturel pour cette rencontre. Ils la décrivent comme un carrefour de mémoires africaines, européennes et transatlantiques, qui entretient une longue histoire avec les arts de l'image et compte parmi les territoires emblématiques du cinéma en Afrique de l'Ouest.

Sur ce, le Salon entend renforcer la circulation des oeuvres africaines, soutenir l'émergence de nouveaux talents et contribuer à structurer un écosystème professionnel de l'image dans le nord du Sénégal et au-delà. Des professionnels nationaux et internationaux, des artistes, de jeunes créateurs et des publics de différents territoires sont attendus.

Il convient de noter que 250 à 300 participants sont attendus lors du Forum, avec plus de 30 intervenants nationaux et internationaux et plus de 20 rendez-vous. Du côté des étudiants et jeunes talents ; 150 à 200 jeunes créateurs seront au rendez-vous durant les masterclasses, ateliers et rencontres. Une séance de pitch sera réservée aux jeunes de Saint-Louis, Podor, Dagana et Richard Toll, avec une bourse de production pour le projet lauréat.