À deux semaines de la première édition du Forum international des chargeurs africains (FICA), prévue du 30 novembre au 2 décembre à Dakar, le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) intensifie ses démarches auprès de ses partenaires continentaux. Une délégation conduite par son directeur général, Ousseynou Pouye, est en mission à Conakry depuis lundi pour préparer la participation guinéenne à cette rencontre et les travaux de l'Union des conseils des chargeurs africains (UCCA).

Le Sénégal poursuit ses consultations avec les acteurs africains du secteur du transport et de la logistique en prélude au FICA 2026. Dans cette dynamique, une délégation du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), conduite par son directeur général, Ousseynou Pouye, effectue une mission de travail à Conakry auprès du Conseil guinéen des chargeurs (CGC).

Accueillie à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par Lancinè Keita, directeur général du CGC et vice-président de l'UCCA, la délégation sénégalaise entend notamment échanger avec son partenaire guinéen sur les modalités de participation au Forum, qui se tiendra à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar.

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Cette première édition du FICA réunira, du 30 novembre au 2 décembre, les acteurs du secteur autour du thème : « Compétitivité et résilience des chaînes logistiques africaines : le chargeur au coeur de la ZLECAf ». En marge de cette rencontre, se tiendra également le Comité directeur de l'UCCA.

Les échanges entre les deux institutions portent ainsi sur la participation de la Guinée à ces deux rendez-vous et la préparation des travaux statutaires de l'Union.

Pour Ousseynou Pouye, cette coopération repose sur des préoccupations communes aux conseils des chargeurs du continent. « Nos deux conseils partagent les mêmes défis et la même ambition : des chargeurs mieux défendus, des corridors plus fluides et des échanges facilités entre nos pays, dans l'esprit de la ZLECAf », a-t-il déclaré.

La mission de Conakry s'inscrit dans une série de démarches diplomatiques et institutionnelles engagées par le COSEC pour assurer une participation africaine à la hauteur des ambitions du Forum. Du 8 au 10 novembre, son directeur général avait effectué une visite à Praia, au Cap-Vert, où il avait remis aux autorités capverdiennes l'invitation officielle au FICA 2026. Le pays est désigné invité d'honneur de cette première édition.

À travers ces consultations, le COSEC entend consolider les partenariats entre les conseils des chargeurs africains et promouvoir une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans les politiques de transport et de facilitation des échanges. Cette démarche s'inscrit dans les orientations nationales en matière de coopération africaine et de souveraineté logistique, portées par les autorités sénégalaises.