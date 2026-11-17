Dakar accueille, depuis lundi 16 novembre, un atelier régional consacré à l'hydrodiplomatie en Afrique de l'Ouest et au Sahel. À l'initiative du Sénégal et du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), cette rencontre vise à renforcer la coopération autour des ressources hydriques transfrontalières et à prévenir les conflits liés à leur gestion.

L'eau peut-elle devenir un instrument de paix et d'intégration régionale ? C'est l'ambition portée par le Sénégal à travers l'atelier régional sur l'hydrodiplomatie, ouvert lundi à Dakar sous la présidence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

La rencontre réunit des représentants des États, des institutions régionales, des organismes de gestion des bassins transfrontaliers ainsi que des partenaires internationaux. Elle entend promouvoir une gestion concertée des ressources en eau partagées, dans un contexte où les enjeux hydriques sont étroitement liés à la sécurité, au développement et à la stabilité des territoires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son allocution d'ouverture, le ministre a insisté sur la nécessité de dépasser les logiques de rivalité autour des ressources naturelles. Selon lui, les bassins transfrontaliers doivent plutôt être considérés comme des espaces d'interdépendance, de solidarité et de développement partagé.

Le Sénégal dispose, à cet égard, d'expériences de coopération qui peuvent servir de références à l'échelle régionale. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) illustrent les possibilités offertes par le dialogue entre États et la mise en place d'institutions communes pour gérer durablement des ressources partagées.

Au-delà des échanges d'expériences, l'atelier ambitionne de dégager une vision régionale commune de l'hydrodiplomatie, de consolider les mécanismes institutionnels de coopération et de préparer une position concertée de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel à la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026.

Coorganisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis, cette conférence constitue une échéance importante pour renforcer la place des questions liées à l'eau, à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans les discussions internationales.

À travers cette initiative, Dakar entend ainsi promouvoir une approche de la gouvernance de l'eau qui dépasse les frontières nationales. Un enjeu stratégique pour une région où la coopération autour des ressources hydriques peut contribuer à renforcer la confiance entre les États et à prévenir les tensions.