Le ministre sénégalais des Forces armées, Yankhoba Diémè, appelle les États membres Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) à renforcer leur coopération et à accélérer la mise en oeuvre des mécanismes régionaux de sécurité collective. Il s'exprimait lundi, lors de la cérémonie d'ouverture de la 45e session du Comité des chefs d'état-major de la communauté à Dakar.

Les chefs d'état-major des armées de la Cedeao se réunissent à Dakar du 16 au 18 novembre 2026, pour examiner les défis sécuritaires auxquels fait face l'Afrique de l'Ouest. À l'ouverture de la 45e session du Comité des chefs d'état-major, le ministre sénégalais des Forces armées, Yankhoba Diémè, a appelé les États membres à renforcer leur coopération et à accélérer la mise en oeuvre des mécanismes régionaux de sécurité collective.

Cette rencontre stratégique s'inscrit dans un contexte régional marqué par la persistance de menaces sécuritaires multidimensionnelles, qui appellent une réponse collective, coordonnée et durable des États membres.

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Ainsi, le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémè, a selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), invité les participants à « adapter notre coopération et agir avec davantage de cohérence et de détermination » face à l'évolution des menaces qui pèsent sur la sous-région.

Le ministre a également rappelé les orientations définies par le président de la République du Sénégal, président en exercice de la Cedeao, en vue de renforcer l'efficacité de l'action communautaire.

« Il a notamment insisté sur la nécessité d'accélérer l'opérationnalisation de la Force régionale de lutte contre le terrorisme, de promouvoir une plus grande mutualisation des moyens entre les États membres, de renforcer l'autonomie financière de la Communauté et d'assurer une meilleure protection des populations », rapporte la Dirpa.

Dans son allocution de bienvenue, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des armées du Sénégal, a salué la présence de ses homologues et a réaffirmé l'engagement du Sénégal en faveur du renforcement de la coopération militaire régionale.

Il a souligné, l'importance du dialogue stratégique, du partage d'expériences et de la solidarité entre les armées ouest-africaines pour faire face efficacement aux défis sécuritaires communs.

Prenant la parole à son tour, la commissaire chargée des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de la Cedeao, Princess Piagie Alghali, a rappelé la nécessité de consolider les mécanismes régionaux de prévention et de gestion des crises, tout en renforçant les capacités opérationnelles de la Communauté en matière de paix et de sécurité.

Les travaux, qui se dérouleront sur trois jours, permettront aux chefs d'état-major d'évaluer les mécanismes existants de coopération militaire et de formuler des recommandations destinées à renforcer la sécurité collective et la stabilité régionale.