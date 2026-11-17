Plus de 1,2 tonne de foie de boeuf impropre à la consommation a été saisie lundi à l'Unité 17 des Parcelles assainies. Selon le directeur régional de l'Élevage et des Productions animales de Dakar, Dr Mamadou Sylla, les produits présentaient des signes de putréfaction et des risques de contamination bactérienne.

Une importante quantité de foie de boeuf importé a été retirée du circuit de commercialisation à l'Unité 17 des Parcelles assainies selon l'APS. L'opération, menée lundi par les services régionaux de l'Élevage et des Productions animales de Dakar dans le cadre de leurs missions de contrôle, a permis de saisir plus de 1 200 kilogrammes de produits jugés impropres à la consommation.

S'exprimant auprès de l'Agence de presse sénégalaise (APS), le directeur régional de l'Élevage et des Productions animales de Dakar, Dr Mamadou Sylla, a indiqué que les produits saisis étaient « mal conservés » et présentaient un début de putréfaction. Cette situation aurait favorisé le développement de salmonelles et d'autres bactéries susceptibles de présenter des risques pour la santé des consommateurs.

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Le responsable a rappelé que les produits carnés sont particulièrement périssables et doivent être soumis à des conditions strictes de conservation. Il a notamment insisté sur l'interdiction de décongeler une viande avant de la recongeler. Il a également souligné que la commercialisation des produits carnés doit intervenir après leur contrôle et l'approbation des services vétérinaires.

Cette saisie intervient dans un contexte marqué par des préoccupations liées à la sécurité alimentaire, notamment avec les cas de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) signalés à Kébémer, dans le nord du pays. Dr Mamadou Sylla estime que la consommation de produits alimentaires mal conservés peut favoriser la survenue de telles affections, dont les conséquences peuvent être particulièrement graves chez les enfants de moins de cinq ans et les personnes âgées.

Dans son point de situation arrêté au 9 novembre dernier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait fait état de 649 cas de ce syndrome digestif aigu, tout en précisant qu'aucun cas grave ni décès n'avait été enregistré.

Au-delà de cette opération, le directeur régional attire l'attention sur les pratiques de conservation et d'exposition de la viande dans les marchés. Il déplore notamment la présence de poulets et de cuisses de volaille importées exposés à l'air libre, parfois sous de fortes températures. Une situation qui, selon lui, peut avoir des conséquences sanitaires importantes.