Le Sénégal a fait un grand pas vers la qualification à la CAN 2027. En déplacement à Juba, les Lions ont dominé le Soudan (4-2), au terme d'une rencontre spectaculaire.

Après avoir parfaitement maîtrisé la première période, les hommes de Patrick Vieira ont perdu le contrôle au retour des vestiaires, avant de retrouver leur efficacité grâce à un Pathé Mboup encore décisif. Avec cette victoire, les champions d'Afrique confortent leur première place dans le groupe J et se rapprochent de la qualification.

Les Lions ont pourtant démarré la rencontre pied au plancher. Dès la 4e minute, Nicolas Jackson a montré la voie en ouvrant le score. Dominateur, le Sénégal a rapidement pris le jeu à son compte et Malick Diouf a doublé la mise à la 22e minute.

Les Sénégalais semblaient alors avoir la rencontre bien en main. Mais Jackson a manqué une belle occasion d'inscrire le troisième but avant la pause. Un raté qui allait laisser les Soudanais en vie.

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Car au retour des vestiaires, le visage du Sénégal a changé. Moins entreprenants, les Lions ont laissé leurs adversaires reprendre confiance dans cette chaleur de Juba. Nooh a réduit le score à la 52e minute, avant que Hassan ne remette les deux équipes à égalité à la 75e minute. En quelques minutes, l'avance sénégalaise avait fondu. Le doute s'installait et les Crocodiles du Nil se prenaient à rêver d'un exploit.

Le Sénégal sera bien à la CAN

Sur son banc, Patrick Vieira a alors décidé de réagir en lançant Dion Lopy, Paul Mendy et Pathé Mboup. Un choix qui allait changer le cours de la rencontre. Comme lors de la précédente sortie des Lions, l'attaquant brestois a fait parler son sens du but. Lancé en profondeur, il a ajusté le gardien soudanais d'un lob plein de finesse pour redonner l'avantage au Sénégal.

La magie Mboup ne s'est pas arrêtée là. Dans la foulée, le jeune attaquant s'est mué en passeur pour servir Paul Mendy, auteur du quatrième but sénégalais. Il aurait même pu s'offrir un doublé, mais sa frappe a terminé sur le montant de Mustafa, le géant portier soudanais.

Bousculé après la pause, le Sénégal a finalement su remettre les choses en ordre pour repartir de Juba avec les trois points. Pathé Mboup, déjà buteur lors de sa précédente sélection, confirme ainsi ses débuts prometteurs avec les Lions : deux buts en deux apparitions.

Cette victoire consolide la première place du Sénégal dans le groupe J. Une victoire du Mozambique face à l'Éthiopie ce mardi permettrait aux Lions de valider officiellement leur qualification pour la CAN 2027, prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Avec deux dernières rencontres à disputer à domicile, contre l'Éthiopie et le Mozambique, le Sénégal est désormais tout proche de retrouver le grand rendez-vous du football africain.