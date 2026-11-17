Dakar 16 nov (APS) - Le directeur régional de l'Elevage et des productions animales de Dakar, Dr Mamadou Sylla, a annoncé, lundi, la saisie de plus de 1,2 tonne de foie de boeuf à l'Unité 17 des Parcelles assainies, un quartier de la banlieue dakaroise.

"Dans le cadre de nos opérations de contrôle habituelles et de nos missions régaliennes, nous nous sommes rendus aujourd'hui aux Parcelles assainies, à l'Unité 17, où nous avons procédé à la saisie d'une importante quantité de foie bovin importé, plus de 1200 kg de foie impropre à la consommation", a-t-il dit à l'Agence de presse sénégalaise.

Cette quantité de foie de boeuf était "mal conservée" et a connu un "début de putréfaction, avec le développement de salmonelles et de bactéries qui peuvent être très nocives pour les consommateurs", a-t-il expliqué.

Le directeur régional de l'Elevage et des productions animales de Dakar a rappelé que la viande est un produit périssable qui nécessite des conditions de conservation "très claires".

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"La viande doit être congelée et ensuite réfrigérée avant d'être consommée. Il est interdit de décongeler la viande et ensuite de la recongeler", a-t-il souligné, ajoutant que les produits carnés font un circuit après l'approbation des services vétérinaires avant d'être mis sur le marché.

La saisie de cette quantité de foie de boeuf impropre à la consommation est d'autant plus importante qu'elle intervient dans un contexte où la sécurité alimentaire fait l'actualité.

Mamadou Sylla évoque les cas de Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) qui sévissent à Kébémer (nord), relevant que c'est ce genre d'aliments qui provoque ces maladies et qui peuvent être "fatales, à long terme, et causer la mortalité, surtout chez les enfants de moins de cinq ans et les personnes âgées".

A la date du 9 novembre dernier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait fait état de 649 cas de ce syndrome digestif aigu, assurant qu"'aucun cas grave ni de décès n'a été enregistré".

Mais au-delà de ce foie mis en cause, le directeur régional de l'Elevage et des productions animales de Dakar dit constater que, de plus en plus, dans les marchés, de la viande est exposée "à l'air libre", notamment des poulets sous la forte chaleur, et des cuisses de volaille importées, pouvant occasionner des conséquences "déplorables" chez les consommateurs.

Il appelle à plus de sensibilisation des populations et de vigilance dans les marchés, les entrepôts, mais aussi au niveau des points de vente de viande communément appelé dibiterie, et chez les bouchers et dans les charcuteries.