Dakar — L'attaquant sénégalais Pathé Mboup a signé des débuts prometteurs avec les Lions en inscrivant, lundi, à Juba (Soudan du Sud), son deuxième but en autant de matchs, lors de la victoire du Sénégal contre le Soudan (4-2), en match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Entré en jeu à la 82e mn, le sociétaire du Stade brestois 29 (Ligue 1 française) a permis au Sénégal de reprendre l'avantage cinq minutes après avoir foulé la pelouse, alors que les Lions, qui menaient 2-0 à la pause, venaient de se faire rejoindre au score (2-2).

Pathé Mboup s'est ensuite illustré en délivrant une passe décisive à Paul Mendy, entré lui aussi en cours de jeu, pour le quatrième but sénégalais, scellant ainsi le succès des hommes de Pape Thiaw.

L'attaquant de 23 ans avait déjà trouvé le chemin des filets lors de la manche aller de ces éliminatoires disputée à Dakar. Entré à la 86e mn, il avait inscrit le quatrième but des Lions dès la minute suivante, contribuant au succès du Sénégal à domicile (4-1).

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En deux apparitions avec l'équipe nationale A, le joueur formé à l'AS Dakar Sacré-Coeur affiche ainsi un bilan de deux buts et une passe décisive, des débuts particulièrement prometteurs sous le maillot national.

Cette efficacité devant le but s'inscrit dans la continuité de ses performances en club. Lors de la saison passée, sous les couleurs du Pau FC (France), en Ligue 2 française, il avait inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives en 32 rencontres.

Ses prestations lui ont valu un transfert vers le Stade brestois 29 (France), officialisé le 31 août 2025. L'attaquant sénégalais s'est engagé pour cinq saisons avec le club breton.

Au-delà de son efficacité devant le but, Pathé Mboup se distingue par sa vitesse explosive, sa percussion et sa capacité à éliminer ses adversaires en un-contre-un. Des qualités qui lui permettent d'apporter une solution supplémentaire dans le secteur offensif des Lions.

À la fin de la rencontre Sénégal-Soudan, le joueur est revenu en zone mixte sur sa progression et ses ambitions, évoquant une saison placée sous le signe de la confirmation.

Dans un entretien accordé au site sportif sénégalais Wiwsport, en octobre dernier, l'attaquant avait également évoqué cette volonté de franchir un nouveau palier, en mettant à profit l'expérience acquise lors de sa première saison en France.

Avant cette première expérience avec les Lions de l'équipe A, l'ancien joueur du RWD Molenbeek (Belgique) avait également porté les couleurs du Sénégal chez les moins de 23 ans.

Il avait été convoqué en septembre 2022 pour des matchs amicaux contre le Maroc, dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie.

En réussissant des débuts aussi remarqués chez les A, l'ancien joueur de Pau confirme les espoirs placés en lui et s'affirme déjà comme une option offensive intéressante pour la sélection sénégalaise.

"C'est une saison de confirmation. L'année passée, ce n'était pas ouf parce que c'était mes débuts. Mais cette année, ça va. J'ai pris mes repères et je veux confirmer tout ce que j'ai appris durant ma première année", a-t-il déclaré dans le médias sénégalais.