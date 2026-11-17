Ourossogui — Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) a mobilisé plus de 800 millions de francs CFA, dans les communes de Ranérou et d'Ourossogui, dans la région de Matam (nord), à raison de plus de 400 millions de francs CFA pour chacune d'elles, a-t-on appris de Paul Diatta Diagne, chargé de projet financier à l'Agence de développement municipal (ADM).

Ces investissements ont permis de réaliser plus d'une dizaine de projets dans chacune des deux collectivités territoriales, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'électrification, de l'hydraulique, du transport, des équipements marchands et de l'amélioration du cadre de vie.

"Dans ces deux communes, que ce soit à Ranérou ou à Ourossogui, le PACASEN a injecté plus de 400 millions de francs CFA dans chacune", a déclaré M. Diagne, en marge d'une mission de communication et de capitalisation du programme dans la région.

À Ranérou, les réalisations portent notamment sur des infrastructures destinées aux activités économiques et pastorales, ainsi que sur l'extension des réseaux d'eau et d'électricité dans des quartiers qui en étaient auparavant dépourvus.

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Les équipements marchands contribuent également au renforcement des ressources financières de la commune, grâce aux recettes générées par leur exploitation.

À Ourossogui, ville à forte vocation commerciale, le programme a notamment financé l'installation de quatre postes de contrôle routier aux différentes sorties de la commune. Ces équipements contribuent à améliorer la collecte des recettes municipales issues des activités de transport et de commerce.

"Ces quatre postes installés aux différentes sorties de la ville nous ont beaucoup aidés en termes de collecte et de recettes", a indiqué le secrétaire municipal d'Ourossogui, Souleymane Thiam.

La commune a également bénéficié de la construction et de l'équipement d'une salle de réunion moderne au sein de l'hôtel de ville. Cette infrastructure accueille désormais les réunions du conseil municipal, ainsi que certaines rencontres administratives organisées par les autorités territoriales.

Dans le domaine de l'électrification, les investissements du PACASEN ont contribué à étendre le réseau électrique à l'ensemble des quartiers de la commune, avec un taux de couverture estimé à 95 %, selon M. Thiam.

L'accès à l'eau et à l'électricité dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) favorise également le développement de nouveaux quartiers. Des travaux de pavage et d'aménagement de places publiques ont par ailleurs été réalisés pour améliorer le cadre de vie des populations, a ajouté le secrétaire municipal.

Au-delà des infrastructures, le PACASEN contribue également au renforcement des capacités des agents municipaux et à l'amélioration de la gouvernance locale, a-t-il souligné.

M. Thiam a notamment salué l'approche du programme, qui permet aux collectivités territoriales de définir leurs priorités d'investissement en fonction des besoins locaux.

"Tous les projets sont choisis par la collectivité. On ne nous impose pas de projets. C'est la commune qui définit ses priorités en fonction de ses réalités", a-t-il expliqué, plaidant pour la poursuite du programme.

Pour Paul Diatta Diagne, la pérennisation des infrastructures réalisées demeure toutefois un enjeu majeur pour les collectivités bénéficiaires. Elle passe notamment par l'entretien régulier des équipements, la formation des agents chargés de leur gestion et une bonne gouvernance locale.

"Une chose est de réaliser, [une autre] est de préserver cet investissement à travers un entretien régulier", a rappelé M. Diagne, insistant sur la nécessité de consolider les acquis du programme.

La mission de communication et de capitalisation menée dans la région de Matam vise notamment à "documenter les réalisations du PACASEN et à mettre en évidence leur contribution au développement des collectivités territoriales".