Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal est venue à bout de celle du Soudan, 4-2, en match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026.

Le Sénégal a ouvert le score par Nicolas Jackson (4e), El Hadj Malick Diouf doublant la mise à la 22e minute de cette rencontre jouée à Juba, capitale du Soudan du Sud.

Après une première mi-temps sérieux et maitrisé, le Sénégal s'est fait surprendre deux fois par son adversaire en seconde période, à la 52e puis à la 75e minute, avant que Pathé Mboup ne vienne redonner l'avantage aux Lions.

Paul Mendy a parachevé la victoire du Sénégal avec un quatrième but marqué à la 91e minute de la rencontre, son tout premier but en sélection.

Le Sénégal peut valider sa qualification à la prochaine CAN, dès mardi, en cas de victoire de l'Ethiopie sur le Mozambique.

Les Ethiopiens avaient battu leurs adversaires à domicile, 1-0, à l'occasion de la troisième journée.