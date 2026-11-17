analyse

L'élimination du paludisme est devenue un objectif réaliste pour un nombre croissant de pays. Au cours des deux dernières décennies, l'amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement a permis de réduire le nombre de décès dus à cette maladie parasitaire transmise par les moustiques.

Quatre avancées scientifiques majeures ont contribué à cette lutte :

Ces avancées en sont à différents stades de développement et d'utilisation. Mais ensemble, elles ont renforcé la lutte contre le paludisme.

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Les progrès restent toutefois inégaux, en particulier en Afrique subsaharienne. La région représente encore environ 95 % de l'ensemble des cas de paludisme et des décès liés à cette maladie répertoriés dans le monde.

En tant que chercheurs à l'Institut pour la lutte durable contre le paludisme de l'université de Pretoria, nous avons collaboré avec des programmes nationaux de lutte contre le paludisme en Afrique australe. Au cours des 15 dernières années, nous avons pu constater que les avancées scientifiques ne se traduisaient pas toujours par des mesures efficaces.

En nous appuyant sur certaines de nos recherches et sur les travaux d'autres universitaires, nous pouvons identifier trois obstacles majeurs.

Prévision et préparation. Les alertes fiables concernant d'éventuelles épidémies de paludisme ne conduisent pas toujours à des décisions et à des réponses opportunes.

Données scientifiques et mise en oeuvre. Les connaissances scientifiques doivent éclairer les décisions politiques et les actions visant à protéger les communautés.

Sensibilisation et changement de comportement. Des obstacles pratiques et socio-économiques peuvent empêcher les personnes de prendre des mesures pour se protéger, même lorsqu'elles bénéficient d'une bonne information sur la prévention du paludisme.

Pour transformer les informations scientifiques en actions concrètes, les programmes de lutte contre le paludisme devraient :

relier les alertes précoces à des plans d'action concrets;

rendre la prévention et le traitement accessibles plutôt que de se contenter uniquement de la seule sensibilisation seule;

renforcer le leadership, les ressources et la coordination des programmes.

De la science à l'action

Depuis les années 1990, les chercheurs utilisent l'imagerie satellite pour étudier les conditions environnementales associées à la transmission du paludisme. Ces conditions comprennent les précipitations, la température et la végétation. Les techniques modernes de télédétection permettent également de surveiller les eaux de surface. Cela aide à identifier les sites potentiels de reproduction des moustiques. Combinées à la surveillance des moustiques et aux données sur les cas de paludisme, ces observations peuvent aider à identifier les zones où les risques de transmission sont susceptibles d'augmenter.

L'Éthiopie en est un exemple. En 2020, un système d'alerte précoce, d'alerte et d'intervention a aidé les autorités de Bahir Dar (nord-ouest de l'Éthiopie) à identifier une charge de paludisme inhabituellement élevée. Cette information n'a pas seulement donné lieu à une alerte : elle a également incité les autorités et la population à se préparer. Elle a ainsi montré comment la détection précoce pouvait contribuer à améliorer la planification.

Les autorités sanitaires de district auraient également besoin d'une surveillance plus étroite, de matériel de diagnostic en quantité suffisante, d'une lutte ciblée contre les moustiques et d'une meilleure coordination entre les différents services. Il s'agit là de décisions opérationnelles.

En Afrique australe, notre programme « Télédétection pour la lutte contre le paludisme en Afrique » explore de la même manière comment les données satellitaires et environnementales peuvent améliorer la cartographie et la prévision des risques de paludisme. L'objectif est de soutenir des interventions plus ciblées.

L'identification des menaces n'est qu'un début. L'anticipation des risques dépend de la capacité à faire parvenir l'information aux décideurs. Ces derniers, à leur tour, doivent disposer de l'autorité et des ressources nécessaires pour réagir.

Savoir, ce n'est pas tout

L'éducation à la santé favorise la reconnaissance des symptômes du paludisme, la prévention des piqûres de moustiques ainsi que le recours au diagnostic et au traitement précoces. Mais la sensibilisation ne se traduit pas toujours en actes.

Une étude menée auprès de plus de 7 500 personnes en Zambie et au Zimbabwe le montre bien. Parmi les participants adultes, 85 % ont correctement identifié les piqûres de moustiques comme mode de transmission du paludisme. Par ailleurs, 95,5 % ont pu identifier au moins un symptôme. Mais, même en sachant cela, ils n'utilisaient pas toujours de moustiquaires.

Pour certains ménages, les moustiquaires étaient trop chères ou difficiles à trouver. Les foyers comptant le plus de membres étaient les moins susceptibles d'en posséder suffisamment. Par ailleurs, les enfants âgés de 5 à 14 ans dormaient moins souvent sous une moustiquaire que les enfants plus jeunes.

Une personne peut tout à fait comprendre l'importance des moustiquaires tout en n'y ayant pas accès. En avril 2025, l'Organisation mondiale de la santé a signalé que plus de 40 % des campagnes prévues de distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide, destinées à 425 millions de personnes, avaient été retardées ou risquaient d'être interrompues. Près de 30 % des campagnes de chimioprévention saisonnière du paludisme, qui devaient protéger 58 millions d'enfants, accusaient également du retard.

La science a également fait de grands progrès en matière de diagnostic et de traitement. Les tests de diagnostic rapide permettent une détection plus rapide. Les traitements combinés à base d'artémisinine ont par ailleurs considérablement amélioré la prise en charge des malades.

Pourtant, une étude sur le recours aux soins chez les enfants de moins de cinq ans en Afrique a révélé que les contraintes financières, l'éloignement des établissements de santé et les difficultés d'accès aux soins retardaient le traitement. Ces retards augmentaient le risque de maladie grave et de décès.

Que manque-t-il ?

Pour combler le fossé entre les avancées scientifiques et leur impact concret, il faut agir sur trois fronts :

renforcer les systèmes de santé pour mettre en oeuvre des interventions dont l'efficacité est prouvée

améliorer l'accès des communautés à la prévention et à une éducation sanitaire adaptée au contexte local

assurer la coordination entre les chercheurs, les décideurs et les programmes de lutte contre le paludisme.

Tout d'abord, les faiblesses des systèmes doivent être corrigées. Dans un article précédent sur la baisse des financements consacrés au paludisme, nous avons plaidé en faveur d'investissements plus judicieux, d'un renforcement des capacités locales et d'une appropriation locale des réponses au paludisme.

Mais le financement ne suffit pas. Les preuves scientifiques et les données de qualité doivent guider les plans opérationnels, les systèmes de surveillance et l'allocation des ressources. Les responsables de programmes doivent aussi disposer des compétences, de l'autorité et de la marge de manoeuvre nécessaires pour s'adapter à l'évolution de la situation.

Des initiatives telles que le Programme avancé de leadership pour l'élimination du paludisme visent à fournir ces compétences grâce à une formation pratique au leadership et à la gestion.

Deuxièmement, l'objectif ne doit pas se limiter à une simple sensibilisation. Les mesures préventives doivent être compréhensibles, pertinentes, accessibles et réalisables par la population.

Il est essentiel de comprendre les croyances en matière de santé, de déterminer dans quelle mesure les personnes se sentent menacées et ce qui peut les empêcher d'agir. Cela est d'autant plus crucial lorsqu'il s'agit d'élaborer des réponses que les communautés peuvent réellement adopter. L'engagement communautaire, l'éducation et une communication scientifique innovante, notamment par le récit, la musique et les collaborations créatives, peuvent contribuer à toucher efficacement les publics concernés.

Troisièmement, des réponses efficaces nécessitent une coordination et la capacité d'adapter les résultats de la recherche aux réalités du terrain. Ce constat est particulièrement pertinent en Afrique australe. Dans cette région, le paludisme ne connaît pas de frontières nationales, tandis que les pays sont confrontés à des niveaux de morbidité, des ressources et des priorités différents.

Nos recherches au Malawi illustrent l'importance de cette recommandation. Une étude publiée en 2016 a montré comment des données produites localement ont contribué à orienter les changements de la politique nationale de traitement du paludisme. Dans le prolongement de ces travaux, une étude de 2017) a proposé des pistes pour renforcer la collaboration entre chercheurs et décideurs.

La prochaine avancée dans la lutte contre le paludisme ne dépendra pas uniquement des découvertes scientifiques. La manière dont ces connaissances seront traduites en décisions et en actions ayant un impact sur la société sera déterminante.

Taneshka Kruger, UP ISMC: Project Manager and Coordinator, University of Pretoria

Tiaan de Jager, Director: UP Institute for Sustainable Malaria Control, University of Pretoria