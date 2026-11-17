Une nouvelle unité de dialyse destinée aux patients souffrant d'insuffisance rénale a été inaugurée, lundi, à l'hôpital universitaire Charles Nicolle, à Tunis. Réalisée dans le cadre d'un partenariat tuniso-saoudien, avec le soutien du Centre Roi Salman pour les secours et les œuvres humanitaires, elle devrait assurer la prise en charge de plus de 15 000 patients par an.

La nouvelle structure comprend dix lits, dix appareils de dialyse de dernière génération et un centre de purification de l'eau. Selon Abdallah Ben Abdelaziz Al-Rabia, conseiller à la Cour royale saoudienne et superviseur général du Centre Roi Salman, une formation sera également dispensée aux personnels médical et paramédical pour maîtriser ces équipements, présentés comme une première dans le secteur public tunisien.

De son côté, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a souligné que ce projet permettra d'améliorer les services de santé, de favoriser les échanges d'expertise et de rapprocher les soins des patients. Il a également exprimé sa volonté d'élargir la coopération tuniso-saoudienne à d'autres spécialités médicales.

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Selon les données du Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes, plus de 14 000 Tunisiens bénéficient actuellement de séances de dialyse, tandis qu'environ 30 % d'entre eux nécessitent une transplantation rénale.

Cette inauguration s'inscrit dans le cadre de la visite en Tunisie d'une délégation saoudienne de 58 membres, entamée dimanche et qui s'achève lundi. D'autres projets sanitaires à caractère humanitaire sont également prévus dans le cadre de la coopération bilatérale.