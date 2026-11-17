Après la réception du Club Sportif Sfaxien, l'Etoile Sportive du Sahel se prépare à un périlleux déplacement au Ribat pour y croiser l'US Monastirienne.

En prévision du déplacement à Monastir, l'Étoile Sportive du Sahel poursuit ses préparatifs dans la perspective d'une affiche qui s'annonce incandescente sur le terrain. En corollaire, dans les coulisses, l'ESS semble s'orienter vers davantage de stabilité institutionnelle avec la probable candidature de Karim Akrout, actuel président du comité de gestion, lors de la prochaine Assemblée extraordinaire.

C'est forcément une perspective encourageante pour la continuité des projets du club, même si cela intervient dans un contexte financier et juridique délicat.

Des litiges à résoudre

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Après les dossiers de Roger Lemerre et de Noureddine Al Gleib, l'Étoile est confrontée à un nouveau litige concernant l'indemnité de transfert de l'ancien joueur camerounais Jacques Mbé au profit de son club formateur, le Canon de Yaoundé. Selon une notification de la Fifa, reçue le 6 novembre, le club doit régler un peu plus de 105.000 dinars dans un délai de 45 jours, sous peine d'une interdiction de recrutement pour trois périodes.

Face à cette menace, le directoire multiplie les démarches pour régulariser les différents contentieux. Des négociations sont notamment en cours avec Noureddine Al Gleib, dont le dossier, évalué à plus de 430.000 dinars, constitue l'un des principaux obstacles à lever. L'urgence est d'autant plus grande que le directeur sportif, Zied Jaziri, prépare déjà le prochain mercato hivernal et espère pouvoir renforcer l'effectif sans être entravé par de nouvelles sanctions.

A quand le remake face à l'ASM ?

La décision définitive de faire rejouer le match entre l'AS Marsa et l'ESS n'attend plus que le choix de la date qui sera arrêtée par la Lnfp ou la FTF.

Entretemps, la polémique qui n'a plus raison d'être a repris de plus belle dans le camp banlieusard, et ce, à propos de l'erreur commise, à savoir l'entrée du joueur marsois sur le terrain sans autorisation de l'arbitre. Il serait donc de bon ton de clore rapidement ce dossier en faisant rejouer le match au plus tard avant la fin de la phase aller.