Pas d'argent et pas d'entraînement, c'est ainsi que se présente la situation actuelle de l'équipe.

Dur, dur d'être inconditionnel du CAB ces temps-ci. Présentement, le microcosme cabiste se trouve à court de solutions, de remède et de mesures draconiennes. En dépit d'un nombre incalculable d'institutions implantées dans cette partie nord du pays, les responsables qui se sont succédé à la tête du CAB se trouvaient la plupart du temps incapables d'en tirer profit et décrocher des subventions et mobiliser ainsi des fonds. Si on désigne un président à la tête du CAB, on doit attendre de lui un apport financier, aussi minime soit-il, sinon la voie vers la présidence du club est ouverte à tous sans distinction.

Déjà que le CAB peine à trouver un responsable qui veuille bien assumer cette responsabilité, tout en maîtrisant les arcanes du club et connaissant parfaitement les rouages cabistes, on se permet de lui adjoindre deux vice-présidents. Un seul, à notre sens, suffit largement! Au CAB, on a besoin plutôt de personnalités qui apportent leur aide sur le plan matériel.

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À quoi sert-il d'alourdir le comité provisoire en multipliant les postes de vice-présidents, pour faire de la figuration de surcroît ? Dans le cas du CAB, c'est seulement l'argent qui fait défaut. Dans ce tumulte qui a gagné la famille cabiste, seul Amine Baccouri, vice-président, a alimenté les caisses cabistes, et ce, du temps de Riadh Mokdad, selon une source proche du CAB. Maintenant, il est fort à parier qu'il fera un nouvel effort sur ce plan-là, du moins c'est ce qu'espère le public « jaune et noir ».

Ultimatum aux joueurs...

Ce faisant, on a appris de source officielle que le président, Ahmed Kandara, est revenu à de meilleurs sentiments, après avoir menacé de démissionner. À son retour, il a lancé un ultimatum aux joueurs, les appelant à reprendre les entraînements, tout en leur promettant de régulariser leur situation dans les plus brefs délais. Aussi, les responsables viennent de lancer une vaste campagne de soutien au CAB qui traverse actuellement une période de difficultés sans précédent.

Une cagnotte est mise à la disposition des supporters cabistes les invitant à apporter une contribution financière afin de sauver leur club de conséquences fâcheuses. On peut y participer dès maintenant sur la plateforme guichet.tn. Enfin, le comité provisoire a un nouveau membre. Il s'agit d'Ahmed Jaziri qui sera en charge du sponsoring, domaine qui reste le point faible des derniers comités provisoires.