L'USKE dans le rétroviseur du meneur. Le CS Korba toujours à l'affût et El Gawafel ne lâche rien.

L'AS Kasserine, leader de poule, a reçu hier le Croissant de Redayef, un Onze qui compte un match en moins à disputer face à l'US Ksour Essef, mercredi prochain. Battu lors de la journée écoulée, l'ASK était forcément redevable, en affrontant un Onze du CSR lui aussi tenu de capitaliser, au risque de s'enliser au classement. Lors de ce match, l'ASK va construire sa victoire en seconde période par Othmane Charfeddine vers l'heure de jeu, et Houssem Belhizia quelques minutes après. L'ASK consolide en haut du pavé.

Dans le sillage de l'ASK, l'US Ksour Essef a croisé la Stayda et a débloqué le score vers l'heure de jeu par Aziz Ghanem. Suffisant pour l'USKE de battre le SG. Volet poursuivants immédiats des meneurs, l'on retrouvait hier l'ES Bouchemma, à l'épreuve du déplacement du côté de Gafsa. Récent tombeur du leader, l'ESB se devait de confirmer, mais c'est El Gawafel qui va mener au score avec un but de Yasser Taleb en première mi-temps. En seconde mi-temps, l'ESB va égaliser par Anis Abdeddaiem sur penalty, mais l'EGSG va aussi obtenir un penalty ensuite, transformé par Yassine Salhi.

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El Gawafel va finir par tuer le match à la 90' par Salhi qui signe ainsi un doublé. A Korba, le CSK recevait la JS Kairouanaise et a ouvert la marque en première période par Firas Sfaxi vers la demi-heure de jeu, et à ,ensuite, doublé la mise par Adnene Mejri. La JSK ne s'en remettra pas. Au Sahel, Kalaa Sport a croisé Jendouba Sport et a débloqué le score par Mohamed Ben Salah, sur penalty vers le quart de jeu. Jendouba ne s'avouera cependant pas vaincu. En dépit d'évoluer en infériorité numérique après le carton rouge reçu au nez de Abdelkader Naghmouchi, le Onze nordiste va s'armer de résilience et égaliser à quelques minutes du terme par Taher Mani.

L'AS Ariana se révolte !

En bas du classement, le COM, avant-dernier recevait l'AS Ariana. L'Olympique Médenine a ouvert les hostilités par Mohamed Aziz Ben Charnia, sur penalty en seconde période, mais les Arianais vont ensuite se révolter par Boubaker Fazai, Ahmed Louhichi et Mohamed Amine Ben Nasr. A noter que le COM va évoluer à dix à un quart d'heure de la fin suite à l'expulsion de Ben Charnia. Enfin, au Kef, l'Olympique, recevait le Sporting Moknine, lanterne rouge du groupe. De mal en pis pour le SCM qui a déjà encaissé un but en fin de première période avec un but du Keffois Mohamed Arfaoui, avant que Sadok Ngazou ne double la mise. A vingt minutes du terme, cependant, le SCM réduit le score par Ellyes Ben Fatma. De quoi ramener l'espoir côté Moknine. Pas pour longtemps, puisque l'OK va marquer un 3e but, celui qui mettra l'équipe à l'abri.