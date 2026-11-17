Plus de 80 musiciens et choristes ont ainsi été réunis pour cette soirée. Un orchestre cosmopolite devant un public tout aussi cosmopolite, dans l'un des monuments emblématiques de la capitale, situé sur l'une de ses artères les plus animées : l'avenue Habib-Bourguiba.

L'Orchestre symphonique tunisien a fait de la cathédrale Saint-Vincent-de-Paul, à Tunis, le théâtre d'une fresque musicale aux influences multiples. Lors de la soirée du 14 novembre, un programme éclectique a été interprété sous la baguette du maestro Chady Garfi. Intitulé « La Cameratta », ce concert illustre une fois de plus l'ouverture culturelle de notre pays et sa capacité à faire dialoguer les traditions musicales, au-delà des frontières et des époques. L'appellation « La Cameratta » semble être une référence au terme italien « camerata », qui désigne un groupe d'artistes et d'intellectuels réunis autour d'une même passion, d'un même idéal.

Habitué à se produire devant une salle comble au Théâtre de l'Opéra de Tunis, l'ensemble a, cette fois, investi un lieu différent, tout en conservant un effectif impressionnant. Plus de 80 musiciens et choristes ont ainsi été réunis pour cette soirée. Un orchestre cosmopolite devant un public tout aussi cosmopolite, dans l'un des monuments emblématiques de la capitale, situé sur l'une de ses artères les plus animées : l'avenue Habib-Bourguiba. L'entrée était libre, comme pour les autres événements culturels accueillis par la cathédrale.

Les différents genres de musique joués ont trouvé un écrin singulier dans ce cadre chargé d'histoire et de spiritualité. La cathédrale se distingue, en effet, par son architecture majestueuse aux influences romano-byzantines. Ses voûtes imposantes, ses colonnes et ses ornements n'étaient pas seulement le décor du concert. Elles ont même participé à l'identité de « La Cameratta » en inscrivant cette rencontre artistique dans un lieu qui symbolise la diversité culturelle et le partage.

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Le premier morceau au programme était la célèbre « Petite musique de nuit » de Wolfgang Amadeus Mozart. Composée en 1787, cette sérénade classique, portée notamment par les instruments à cordes, a immédiatement installé une atmosphère joyeuse et élégante. L'orchestre a ensuite interprété l'« Ave Maria » de Franz Schubert, composé en 1825. Pour cette oeuvre lyrique et spirituelle, le choeur a fait son entrée, sous la direction d'Andrea Grigoras, apportant une dimension vocale et solennelle à la soirée.

Le programme a également fait place au Concerto en la mineur d'Antonio Vivaldi, une oeuvre emblématique du répertoire baroque dont les rythmes et les sonorités sont familiers aux mélomanes. Pour cette composition, le chef d'orchestre Chady Garfi a fait appel à deux jeunes solistes avec lesquels il collabore régulièrement : Ghalia et Aws Ben Halima. À seulement 18 ans, Ghalia Ben Halima est célèbre pour son jeu virtuose au oud. D'ailleurs, elle vient de remporter, quelques jours auparavant, le premier prix du Festival et Congrès de musique arabe au Caire. Ghalia a déjà collaboré avec de nombreux artistes tunisiens et étrangers de renom. Son frère cadet, Aws Ben Halima, est lui aussi un talent prometteur. Il se distingue au qanoun et c'est le plus jeune soliste à accompagner l'Orchestre symphonique tunisien.

Dans cette interprétation de Vivaldi, les sonorités orientales ont semblé trouver naturellement leur place, tissant une harmonie avec les instruments à cordes occidentaux. Ce brassage musical a insufflé une fraîcheur particulière au morceau classique sans le dénaturer. Il a préservé l'énergie et l'élégance de l'oeuvre originale, tout en lui offrant une nouvelle couleur plus proche des sensibilités musicales du public tunisien.

L'ensemble a poursuivi avec « Contemplation » de Mohamed El Bechir Gharbi. Les solistes ont occupé une place encore plus importante dans cette composition, mettant en valeur leur prouesse, leur expressivité et leur maîtrise technique.

L'orchestre a également interprété le « Lacrimosa » de Mozart, accompagné par le choeur. Extrait de son Requiem, ce morceau particulièrement bouleversant invite au recueillement et au silence méditatif. La puissance des voix, associée à la profondeur des instruments, a donné toute sa dimension à cette oeuvre emblématique de la musique sacrée. Le programme a aussi inclus la « Barcarolle » de Jacques Offenbach, extraite de l'opéra Les Contes d'Hoffmann, créé en 1881. Le public a ensuite retrouvé l'univers mélancolique d'Astor Piazzolla, avec « Oblivion » composé en 1982.

Ce chef-d’œuvre semble raconter, à travers ses notes, un amour perdu, la nostalgie et la solitude. L'Orchestre symphonique tunisien a également joué « Asturias » d'Isaac Albéniz, dans un arrangement pour piano et orchestre. Flamboyante, mystérieuse et passionnée, cette oeuvre a transporté le public au coeur de l'Espagne andalouse. Inspirée des sonorités du flamenco, elle incarne toute la fougue du romantisme espagnol. La douceur presque mélancolique de sa mélodie centrale contraste avec les passages rapides et rythmés, créant une succession de nuances et de tensions particulièrement saisissante.

Le programme s'est poursuivi avec « BakhchaKurd » de Mohamed Adil Geray, puis « Tarentella » de Hassan Rostamov. Ces deux morceaux se distinguent par leurs rythmes rapides et entraînants, portés par une énergie presque hypnotique. Le concert s'est achevé avec le célèbre « Csárdás » de Vittorio Monti. Inspirée de la danse traditionnelle hongroise, cette composition de 1904 alterne entre une mélancolie profonde, exprimée dans des passages lents et tendres, et de véritables explosions de joie et de virtuosité. Cette montée progressive en rythme a offert une conclusion particulièrement festive à la soirée. C'est sur cette note de joie et d'énergie que le public, venu nombreux, a salué les artistes par de chaleureux applaudissements.

Avec « La Cameratta », l'Orchestre symphonique tunisien a ainsi proposé un panorama de plusieurs périodes musicales. Des oeuvres qui ont traversé les siècles aux compositions plus récentes, le programme a offert une soirée où la musique s'est affirmée comme un langage universel, capable de transcender les frontières géographiques, les différences culturelles et même les codes parfois rigides du répertoire classique. Plusieurs morceaux ont par ailleurs été revisités à travers des arrangements du maestro Chady Garfi. Ce que ce concert a surtout de particulier, c'est notamment l'introduction du oud et du qanoun dans des compositions occidentales célèbres, notamment le répertoire symphonique. Au-delà de la qualité de la performance artistique, « La Cameratta » ne se réduit donc pas à une succession de mélodies. Le fil conducteur, c'est cette manière de rappeler que le patrimoine musical classique n'est pas figé. Il peut évoluer, se réinventer et s'enrichir au contact d'autres cultures.

En faisant résonner un orchestre symphonique dans un monument emblématique de Tunis, la cathédrale Saint-Vincent-de-Paul, « La Cameratta » a aussi rappelé que la musique demeure l'un des plus beaux espaces de rencontre et de partage.