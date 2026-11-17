De la mémoire de la terre à la violence écologique, une réflexion littéraire sur l'urgence de repenser les rapports entre l'homme et la nature.

Quatre jours durant, le roman arabe s'est mis au vert. La quatrième édition du Forum de Tunis du roman arabe, organisée du 11 au 14 novembre à la Cité de la culture Chedly Klibi, a placé la littérature écologique au centre de ses réflexions, sous le thème « Le roman vert : représentations du réel et perspectives du récit ». Un choix qui a permis de croiser les regards d'écrivains, de romanciers et de chercheurs venus de plusieurs pays arabes autour d'une question devenue incontournable : comment la littérature peut-elle rendre compte des bouleversements environnementaux et interroger la responsabilité humaine dans la dégradation de la planète ?

Réunissant 25 intervenants, dont sept Tunisiens et 18 participants issus de différents pays arabes, cette rencontre a dépassé la simple évocation de la nature comme décor ou toile de fond du récit. Au fil des communications, celle-ci s'est révélée comme une présence agissante, une mémoire, parfois même un personnage à part entière, intimement lié aux destinées humaines.

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L'intérêt de cette édition réside notamment dans la diversité des approches proposées. De la mémoire de l'eau aux imaginaires du désert, de la disparition des paysages à l'écocide, les interventions ont exploré les multiples façons dont le roman peut saisir les transformations de notre environnement et en traduire les conséquences humaines, culturelles et existentielles.

Parmi les contributions marquantes, celle de l'écrivain libanais Mohamed Tarzi, consacrée aux « Récits de l'écocide : entre catastrophe et violence lente », a donné à cette réflexion une résonance particulièrement actuelle. Il a évoqué la destruction environnementale systématique du Jabal Amel, dans le sud du Liban, où le couvert végétal est à son tour victime des attaques de l'occupant, après la destruction des villages et le déplacement de leurs habitants. En mettant en regard Les Arbres et l'assassinat de Marzouk d'Abderrahmane Mounif et Là où les humains disparaissent de l'écrivain ukrainien Andriy Kokotyukha, il a montré comment la catastrophe écologique peut devenir une force narrative persistante, dépassant le simple témoignage pour interroger les formes de violence exercées contre le vivant.

Autre éclairage, celui de l'écrivain syrien Houchang Ossi, qui a interrogé la place du roman vert dans la construction de l'identité. En convoquant les mythologies, les récits religieux et les travaux de l'Américain Lawrence Buell sur les rapports entre littérature et environnement, il a rappelé que la nature ne saurait être réduite à un simple cadre narratif. Elle intervient dans le récit, infléchit les événements et participe à la construction des personnages.

Cette conception trouve un écho dans la lecture proposée par l'écrivaine omanaise Houda Hamd autour de l'oeuvre de Zahran Al Qasimi. Dans ses romans, a-t-elle souligné, la nature n'est ni idéalisée ni réduite à une figure de nostalgie. Elle circule dans l'écriture comme une matière vivante, intimement liée aux personnages et à leurs trajectoires. La relation conflictuelle entre l'homme et son environnement a également été abordée par l'universitaire tunisienne Saadia Ben Salem à travers L'Épée de silex de Nasr Belhaj Taieb, récompensé par le Comar d'or 2026. Son analyse a mis en lumière un récit de rédemption dans lequel la trahison de la nature et la violence exercée contre les animaux finissent par se retourner contre celui qui les commet. La terre, dotée de sa propre mémoire et de ses propres lois, devient alors une force qui réclame réparation.

De l'eau au désert, une géographie des imaginaires

Les autres séances ont élargi cette réflexion à différentes géographies et sensibilités littéraires. L'écrivain qatari Jamal Fayez a notamment évoqué la transformation du rapport de l'homme à la nature dans le roman qatari, en prenant pour point de départ les mutations provoquées par la découverte du pétrole. L'éloignement progressif de la mer et des matériaux naturels au profit du béton lui a permis d'interroger une forme de rupture entre l'homme et son environnement originel.

La journaliste et écrivaine émiratie Reem Al Kamali a, de son côté, placé l'eau au centre de son univers littéraire. À travers la mémoire environnementale et l'humanisation de la crise, elle a présenté un projet d'écriture qui fait de cet élément vital bien davantage qu'un motif récurrent : une véritable présence littéraire.

La question de la mémoire des lieux a également traversé les interventions de l'écrivaine marocaine Rabiaa Rihane, attachée à sa ville de Safi et au Palais de la Mer, dont les paysages ont profondément marqué son imaginaire. Elle a alerté sur la perte progressive de la beauté des espaces, tandis que le Soudanais Tarek Al Tayeb, installé à Vienne, a insisté sur la nécessité de cultiver une conscience écologique à travers la fiction.

La littérature palestinienne n'a pas été en reste, avec l'intervention de Tawfiq Fayyad sur les rapports entre littérature et nature palestinienne, prolongée par une lecture de son oeuvre proposée par le jeune chercheur Ahmed Al Qreinawi. Les débats ont également exploré les imaginaires du désert, les paysages féminins dans le roman tunisien et les rapports entre l'argile, le corps et l'existence, notamment à travers les contributions d'Aymen Debboussi, Ali Lafta Saïd, Leïla Al Matoua et Hayet Raïs.

Faire de la littérature un espace de conscience

Au-delà de la diversité des communications, une conviction a traversé les débats : la littérature ne peut rester étrangère aux grandes mutations de son époque. Elle dispose de ressources propres pour donner une dimension humaine aux crises environnementales, rendre perceptible ce que les statistiques ne racontent pas et interroger les rapports de domination qui s'exercent sur la nature.

C'est dans cette perspective que le directeur de la Maison du roman, Younès Soltani, a inscrit les recommandations formulées à la clôture du forum. « La littérature n'est plus un luxe esthétique isolé des enjeux de son époque, mais une ligne de défense de notre planète », a-t-il déclaré, estimant que les écrivains ont réussi à transformer les données relatives au changement climatique et à la pollution en récits capables d'interpeller les consciences.

Parmi les pistes avancées figurent l'encouragement des jeunes romanciers à investir davantage le champ de la littérature écologique, le développement des outils de la critique environnementale et le renforcement des partenariats entre institutions culturelles et associations écologiques. La création de prix littéraires et le soutien à des initiatives éditoriales consacrées à la littérature verte ont également été préconisés.

En faisant de la nature un sujet littéraire à part entière, cette quatrième édition aura surtout rappelé que le roman peut être un espace de questionnement, de mémoire et de vigilance. Car derrière les paysages menacés et les écosystèmes fragilisés se dessine aussi une interrogation sur l'avenir de l'homme et sa capacité à renouer avec le vivant.