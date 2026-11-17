Maladroit et incapable de gérer ses matches, Mouine Chaabani en rajoute une couche en parlant de mauvaise mentalité tunisienne.

Un entraîneur national qui ne gagne pas le moindre match avec sa sélection à domicile est un entraîneur qui doit prendre du recul et se regarder bien en miroir. Avant de parler de mauvaise mentalité tunisienne tel qu'il a décrit, il aurait dû assumer pleinement et se taire. Perdre est une chose qui peut arriver aux meilleurs entraîneurs du monde, mais pas besoin de snober son pays ou son football. « Monsieur mentalité » est un pur produit tunisien depuis qu'il était joueur et jusqu'à son parcours d'entraîneur chanceux qui s'est trouvé en quelques semaines champion d'Afrique avec l'EST après un énorme travail de son prédécesseur Khaled Ben Yahia qui a repris une équipe en pleine difficulté.

Après l'EST et Renaissance Berkane, deux clubs riches, influents et au confort luxueux, il débarque en sélection avec un salaire fou, et un bail exagéré qui, apparemment, lui a procuré une carte blanche pour faire ce qu'il veut. Mal embarqué pour Mouine Chaâbani, voire très mal embarqué après deux nuls et une défaite, le tout à domicile. Comment peut-il défendre son maigre bilan, lui et ses joueurs ? Qu'il nous explique ses choix hésitants et ses préférences subjectives pour quelques joueurs . Car on ne peut pas comprendre comment Aidouni et Ghram, mis hors liste le match précédent, se retrouvent titulaires contre la Libye, alors que Arous et Nasraoui, titulaires et utilisés contre le Botswana, se trouvent sur les gradins ! Etrange pour un entraîneur qui va de l'extrême à l'extrême, qui change de joueurs, de plans de jeu ( s'il y en a bien sûr), qui perd la boussole vis-à-vis de ses joueurs.

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Et maintenant, il sort après une défaite pour dénoncer la mentalité tunisienne en football, mais aussi dans tous les domaines, et fait cette arrogante comparaison avec des pays voisins qui nous ont dépassés. Tellement ridicule et hypocrite ce qu'il dit, car c'est cette mentalité tunisienne en football, qui ne diffère pas trop de celle du Maroc ou d'autres pays, qui lui a permis de partir au Maroc et de tomber sur le club de Faouzi Lakjaa qui lui a tout donné et protégé de tous. On sait bien que notre football a de profonds problèmes qui datent de 50 ans, on sait que les dirigeants actuels sont très faibles et magouilleurs, mais quand on est entraîneur national, on ne dit pas ce genre de choses, par respect à son football et son pays. Mouine Chaâbani incarne bien l'entraîneur tunisien prétentieux et incorrigible qui croit qu'il est intouchable et irréprochable, en larguant tout sur les autres.

Ce rôle, il le joue très bien. Lui qui n'a rien réussi jusque-là avec un petit staff formé de petits entraîneurs dont l'un est un agent de joueurs. Voilà la vérité, voilà le résultat d'un choix précipité et mal étudié. Les joueurs assument une grande part de responsabilité dans ce qui arrive à l'équipe nationale, mais au fond, Chaâbani aussi, en tant qu'entraîneur, devait trouver les meilleurs joueurs et les meilleurs plans pour gagner. La qualité n'est pas extraordinaire côté joueurs, mais elle n'est pas catastrophique non plus.

Avec les mêmes joueurs presque, Sami Trabelsi a réussi un parcours sans faille et perdu à la CAN à cause d'une erreur en fin de match de Meriah. Si Guardiola ne peut rien faire avec l'équipe actuelle comme l'a dit Chaâbani après le match, pourquoi alors jouer et défendre ses chances, et pourquoi est-il là ? Pourquoi est-il payé alors ? L'équipe nationale n'a aucune âme, les joueurs sont bloqués quelque part et la défense craque de plus en plus, alors que font Mouine Chaâbani et ses adjoints ? « Monsieur mentalité » a intérêt à créer le déclic et à gagner à Tripoli devant un adversaire pas extraordinaire. Parler à ses joueurs, les bousculer, les convaincre par des idées de jeu, est mieux que de fustiger son football et le snober.