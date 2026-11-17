«Je tiens à le dire : alors même que nous siégeons en ce moment à l'Assemblée, les opérations d'arrestation et de saisie de drogue se poursuivent. À chaque minute, à chaque heure, matin et soir, chaque jour, il y a des saisies». C'est là le passage le plus marquant de l'intervention du ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, consacrée à la présentation et à la discussion du budget de son ministère dans le projet de loi de finances 2027.

Le ministre a également souligné la gravité de la propagation du trafic de drogues, en particulier parmi les jeunes, qui représente selon lui une menace pour la sécurité nationale et alimente de multiples formes de criminalité. Le constat est alarmant et tout porte à croire que cette hydre se propage plus vite que la lutte qui lui est opposée.

Selon Khaled Nouri, ce dossier ne peut plus relever d'une approche exclusivement sécuritaire. Il doit devenir une responsabilité de toute la société. Il exige un traitement plus profond, associant les approches culturelle, éducative, sanitaire, médiatique, celle de la jeunesse, et aussi législative, qui relève de cette Assemblée.

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Il a ajouté que, par nature, les narcotrafiquants s'adaptent vite et inventent sans cesse de nouveaux itinéraires et de nouvelles méthodes de dissimulation. Il faut donc continuer à développer les outils de travail sur le terrain et renforcer la coopération régionale et internationale, tout en consolidant l'immunité de la société de l'intérieur, par l'information, la sensibilisation et l'éducation. Car le véritable combat contre cette pieuvre ne se joue pas seulement dans les aéroports, les ports et aux frontières terrestres mais aussi à l'école, dans la rue et au sein de la famille.

Le ministre a défendu une politique sécuritaire de longue haleine, qui passe de la riposte à l'anticipation, fondée sur un plan réfléchi et rigoureux, ajoutant que «la lutte contre ce fléau fait partie de la guerre de libération».

Il n'en demeure pas moins que, derrière ces efforts sécuritaires et leurs résultats avérés, se cache un contraste trop brutal, celui d'une souffrance drapée de silence, celle des familles dont les enfants sont pris dans l'engrenage de la consommation. Ces familles ne savent pas comment agir ni à quel saint se vouer. Faut-il dénoncer leur enfant, au risque que la procédure pénale aggrave sa situation ? Consulter un addictologue ? Ou attendre que la situation s'améliore d'elle-même ?

Entre-temps, les dealers se frottent les mains.