Le 16 novembre, l'Ambassadeur SAITO Jun s'est entretenu avec Issam LAHMAR, ministre des Affaires Sociales, accompagné de TANAKA Kotaro, Directeur Général du Département du Moyen-Orient et de l'Europe de la JICA, et de MIYATA Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.

En cette année marquant le 70ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Tunisie, cet échange a permis de faire le point sur la coopération tuniso-japonaise dans le domaine social. Les deux parties se sont félicitées des résultats du projet d'appui à la protection sociale, lancé dans le sillage de la TICAD 8 à Tunis, qui a soutenu de nombreuses familles vulnérables.

Par ailleurs, l'Ambassadeur SAITO a réaffirmé l'engagement constant du Japon en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment à travers le programme de dons aux micro-projets locaux.

Il a notamment évoqué plusieurs initiatives récentes, telles que l'octroi d'un minibus à Korba et la construction d'un centre d'accueil à Ksar Jdid, ainsi qu'une action de soutien social menée par une société japonaise et les diverses activités des volontaires de la JICA sur le terrain.