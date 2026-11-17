Le ministre de l'Agriculture, Ezzedine Ben Cheikh, a indiqué que l'eau potable fait l'objet de contrôles périodiques conformément aux normes et aux exigences de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Il a toutefois fait état d'une concentration élevée de fer dans l'eau distribuée dans certaines régions, précisant que des mesures sont en cours pour remédier à cette situation.

Ces déclarations figurent dans le rapport des commissions de l'Agriculture et des secteurs productifs du Parlement, présenté lundi à l'occasion d'une séance plénière consacrée à l'examen de la mission du ministère de l'Agriculture.

Concernant la proposition d'équiper les stations de pompage de panneaux solaires et de groupes électrogènes afin de prévenir les interruptions de l'approvisionnement en eau en cas de coupure d'électricité, le ministre a souligné les contraintes financières liées à ce projet.

Selon Ezzedine Ben Cheikh, l'installation de groupes électrogènes dans les stations de pompage relevant du ministère nécessiterait des financements importants, dépassant les capacités budgétaires du département.

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Il a précisé que des concertations sont actuellement menées avec la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) afin de garantir la continuité de l'alimentation électrique des stations de pompage stratégiques. Pour les petites installations, la solution envisagée consiste à les équiper de panneaux solaires.