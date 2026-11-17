La saison de la pêche au poulpe 2026-2027 reprend ce lundi 16 novembre en Tunisie, après une prolongation d'un mois de la période d'interdiction de cette activité. L'annonce a été faite dimanche par l'association Tounsi pour les sciences participatives dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook.

Cette prolongation avait été décidée sur la base des résultats du suivi scientifique effectué par l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM). Les analyses avaient révélé que la majorité des spécimens examinés n'atteignaient pas le poids commercial minimal fixé par la réglementation, soit un kilogramme.

À cette occasion, l'association rappelle qu'il est strictement interdit de capturer ou de conserver des poulpes pesant moins d'un kilogramme. Les spécimens de taille inférieure capturés accidentellement doivent être remis à la mer dans les meilleures conditions afin de préserver leur survie.

L'association appelle également les professionnels à utiliser exclusivement les équipements de pêche autorisés et à éviter les pratiques susceptibles de dégrader les fonds marins. Elle met notamment en garde contre la destruction des abris naturels du poulpe et l'abandon de filets en mer.

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Elle insiste, par ailleurs, sur l'importance de signaler les infractions et de respecter les périodes de repos biologique ainsi que les dispositions encadrant la saison de pêche.

Soulignant l'importance économique de cette ressource, l'association rappelle que la pêche au poulpe constitue une source de revenus pour des milliers de familles vivant des activités maritimes. Sa préservation et la lutte contre sa surexploitation relèvent ainsi d'une responsabilité collective impliquant les pêcheurs, les commerçants et les consommateurs.