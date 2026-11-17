Bonne performance du Tunisien qui reprend des couleurs.

Fares Ferjani a réussi à décrocher la médaille de bronze dans l'épreuve individuelle masculine de sabre, dans le cadre de la Coupe du monde. Ferjani, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, a quand même mis du temps pour revenir aux premières loges après son exploit à Paris. Il a inquiété ses plus chauds partisans.

Au Caire, il a atteint les demi-finales après avoir successivement battu le Turc Enver Yildirim, le Russe Ilya Kostiukov, l'Américain William Morrill et le Sud-Coréen Do Gyeong-dong.

Il s'est incliné de justesse en demi-finale face au champion du monde russe Pavel Graudyn, sur le score de 15-14 lors de la « touche en or». Ferjani avait pourtant réussi une belle remontée, revenant d'un retard de 9-14 pour égaliser à 14-14, mais le Russe a finalement scellé l'issue du match en marquant le point décisif. Pousser le champion du monde dans ses derniers retranchements et le bousculer au point de le faire douter est un exploit.

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Il marque un retour en condition et un regain de forme qui annoncent de futures sorties positives. Le circuit majeur seniors s'articule autour des étapes de Coupe du monde (épreuves individuelles et par équipes) et des Grands Prix (épreuves individuelles uniquement) avant les championnats continentaux et mondiaux :

- Grand Prix d'Orléans. Cette étape individuelle hommes et femmes se déroulera du 3 au 5 décembre 2026.

- Grand Prix de Tunis. Les sabreurs et sabreuses se retrouveront en individuel du 15 au 17 janvier 2027.

- Coupe du monde de Tachkent (Ouzbékistan). Elle accueillera les épreuves individuelles et par équipes pour les hommes et les femmes du 28 au 31 janvier 2027.

Le chemin est de ce fait tout tracé pour ce jeune champion en puissance. A condition qu'il bénéficie des moyens de se préparer convenablement. Sa sortie au Caire préjuge d'une remarquable reprise en main qui lui ouvre bien des performances.