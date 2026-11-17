Ces Jeux Olympiques de la Jeunesse qui ont eu lieu à Dakar, nous y revenons pour exprimer une constatation qui s'est imposée au terme d'une étude plus approfondie des résultats de nos représentants.

Deux genres d'analyses s'imposent. Celle qui concerne les sports de combat et celles qui étudient de près les résultats enregistrés dans d'autres disciplines individuelles. Commençons par l'athlétisme. Nous y avons remporté une médaille au lancement du disque. C'est une toute jeune qui l'a fait et, au vu de son âge et de sa morphologie, elle possède une large marge de progression. Qatr Ennada, nous l'avions vue directement à l'action. Elle maîtrise le geste technique, mais manque de puissance. Pourtant sa masse musculaire paraît suffisante pour propulser l'engin bien au-delà de sa performance.

Cela signifie tout simplement que cette jeune a besoin de transformer sa musculature en outil de propulsion qui ne le devient qu'après un travail sérieux en salle de musculation. Cette jeune, combien d'heures accorde-t-elle à ce travail spécifique ? En marche à présent, notre jeune Mohamed Amine Majri a été prévenu trois fois alors qu'il était en tête du parcours de cinq mille mètres, à deux kilomètres de l'arrivée. Tout d'abord où était son accompagnateur ? De nos jours, dans ce genre d'épreuves, on garde le contact avec l'athlète, certains le font au moyen d'écouteurs, pour lui donner des recommandations.

Ensuite, si nous considérons que nos marcheurs ont été éliminés lors des Jeux méditerranéens pour fautes techniques, qu'ont fait les techniciens qui assuraient la préparation? C'est une faute grave qui sanctionne notre participation d'abord et qui risque, à force de se répéter de mettre un terme à la confiance qu'a l'athlète vis-à-vis de son entraîneur. Pour les prochaines grandes compétitions, nos marcheurs, qui ont des qualités, ont besoin d'un encadrement plus performant qui discerne mieux ces fautes, sait comment les corriger et améliorer par voie de conséquence la performance.

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L'éclaircie Yasmine Haouani

Au niveau des sports de combat, il y a des éliminations qui font mal. Ne parlons pas de l'injustice subie par une de nos représentantes qui combattait une adversaire du pays hôte. La «taekwondoïste» tunisienne Yasmine Haouani (-55 kg) a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 55 kg aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Ce faisant, son parcours a été très bon. C'est un espoir pour cette discipline. Lors de son parcours, en quart de finale, elle a battu la Swazilandaise Simisile Zyanda Thwala (2-0), sur le score de (15-0, 15-0). Puis, en demi-finale, face à la Mexicaine Aline Herrera Martinez, elle a gagné (2-1), soit (6-10, 17-0, 9-8).

Elle a ensuite été défaite en finale (0-2) face à la Sénégalaise Marie Sarr (4-8, 3-11). Là, les juges ont laissé la Sénégalaise poursuivre son action et marquer des points vitaux, alors que la Tunisienne était hors du tapis. Et c'est là où elle a perdu son combat. Mais c'est une valeur sûre. En voile, nous avons vu de quelle manière a été remportée la médaille de bronze, au bout d'une lutte acharnée, à l'issue de laquelle Rayane Briki a fourni des efforts surhumains pour se classer tout au long de la phase des éliminatoires qui ont été harassantes. Il semble là que le champ d'eau n'était pas bien approprié, mais nous ne pouvons pas juger avec justesse ce détail.

La voile et les disciplines assimilées sont des secteurs intéressants pour le sport national et pourraient fournir bien des satisfactions sur le plan international. Il faut l'aider et fournir du matériel pour multiplier les clubs et attirer plus de jeunes. Les différentes bases nautiques qui se trouvent le long du littoral (Bizerte, Monastir, Djerba, Tabarka) sont en mesure de faire plus, mais il leur faut du matériel qui coûte cher. La France possède des millions de véliplanchistes et tire pleinement profit de son littoral. Nous possédons mille quatre cents kilomètres de côtes sans compter celles de nos îles. En natation, ce fut de la figuration. Les jeunes que les communiqués présentent comme des «champions» sont franchement frêles et devraient travailler bien plus, tant dans l'eau qu'à l'extérieur.

Nous ne savons pas à partir de quels critères ont été faits les choix, mais l'âge a sans doute joué pleinement dans ce choix. En gymnastique, Taha Khalil Kimiti (hommes) et Dina Safadi (femmes) n'ont pas accédé en finale. Taha Khalil Kimiti a terminé à la 54e place sur 56 participants lors des qualifications du concours général masculin avec un total de 58,631 points. Dina Safadi ne figure pas dans les tableaux de résultats des qualifications féminines (ni au concours général, ni sur les différents agrès), indiquant un forfait ou une non-participation aux épreuves individuelles. Aussi, la Tunisie était représentée en tir à l'arc par deux athlètes, Ritaj Chaïeb (épreuve individuelle et mixte) et Mohamed Hedi Ben Hamed (épreuve individuelle et mixte).

Ils ne figurent pas sur les podiums des différentes épreuves de tir à l'arc (individuelles ou par équipe mixte). Enfin, à ces JOJ, la Tunisie a été représentée en cyclisme sur route par le jeune Youssef Chehaibi (16 ans). Il a terminé à la 26e place sur 76,5 km avec un temps de 1h 48' 03". Contre-la-montre individuel (CLM) : il s'est classé à la 23e place. Une question se pose cependant. Comment s'entraîne ce jeune de 16 ans? Comment concilie-t-il études et entraînement ? Le cyclisme ce sont des centaines de kilomètres que l'on avale tous les jours ? Est-il pris en main au Lycée sportif au moins ? Sinon, il faudrait le faire ou l'envoyer en sport études à l'étranger. Ses performances méritent ce placement.

Maintenant, un objectif se dessine pour l'avenir : les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu en janvier 2028 dans les Alpes italiennes (régions des Dolomites et de la Valteline), sous le nom de Dolomiti Valtellina 2028. Il y a des noms déjà qui devraient être pris en main et qui pourraient défendre efficacement nos couleurs. Ces Jeux, il faudrait les préparer et non pas s'y rendre pour faire de la figuration.