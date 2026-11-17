La sélection tunisienne des moins de 17 ans ne disputera pas la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN U17). Les jeunes Aigles de Carthage ont été éliminés, lundi 16 novembre, après leur défaite face au Maroc (1-5), au stade olympique de Sousse, lors de la troisième et dernière journée des qualifications.

Malgré une rencontre longtemps disputée, les Tunisiens n'ont pas réussi à contenir leurs adversaires en fin de match. Le Maroc a ouvert le score dès la 24e minute par l'intermédiaire de Hatim Dabdoubi, auteur d'une frappe croisée. La sélection nationale a toutefois réussi à revenir au score à la 60e minute grâce à Mohamed Abdelbaki, relançant ainsi le suspense.

Mais les dernières minutes ont tourné à l'avantage des Marocains. Aymen Ait Hammou a permis à son équipe de reprendre l'avantage à la 85e minute. Akram Jadid a ensuite creusé l'écart en inscrivant trois buts aux 89e, 90e+2 sur penalty et 90e+4 minutes, portant le score à 5-1.

Dans l'autre rencontre de cette dernière journée, l'Algérie s'est imposée face à l'Égypte sur le score de 1-0.

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À l'issue de cette journée, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte décrochent leur qualification pour la phase finale de la CAN U17. La Tunisie, en revanche, quitte les qualifications après une défaite particulièrement lourde concédée à domicile.