Le panneau « COP31 » sur le site de la conférence à Antalya, en Turquie, le 9 novembre 2026.

Un objectif d’au moins 120 milliards de dollars US par an d’ici à 2035 pour les pays en développement pourrait appuyer les efforts de l’Afrique pour obtenir des financements climatiques plus prévisibles.

Les pays africains pourraient obtenir un objectif plus précis pour le financement de l’adaptation au changement climatique. Une nouvelle proposition à la COP31 vise à chiffrer à 120 milliards de dollars US par an un engagement pris lors du sommet sur le climat qui s’est tenu l’an dernier au Brésil.

Le projet de texte appelle les pays développés à accroître leurs contributions et à préciser comment ils comptent y parvenir. Il propose un calendrier assorti d’étapes pour mesurer les progrès, ainsi qu’une nouvelle méthode pour calculer le montant de référence à partir duquel les financements seraient triplés.

Pour les gouvernements africains confrontés à la hausse des coûts liés aux sécheresses, aux inondations et aux chaleurs extrêmes, un objectif plus précis pourrait renforcer leurs demandes de financement pour l’irrigation, la protection contre les inondations et les systèmes d’alerte précoce. Le montant et les modalités de versement restent en négociation.

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La proposition s’appuie sur un accord conclu à la COP30, à Belém, au Brésil, où les pays ont appelé à au moins tripler les financements consacrés à l’adaptation d’ici à 2035. Cette décision laissait en suspens le montant de référence, la somme attendue des pays développés et la façon de mesurer les progrès.

Un déficit de financement qui se creuse

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a chiffré l’ampleur du défi au début du mois. Selon ses estimations, les pays en développement auront besoin d’environ 305 milliards de dollars US par an pour l’adaptation d’ici à 2035.

Dans son Rapport 2026 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière d’adaptation , publié le 4 novembre 2026, le PNUE indique que les financements publics internationaux consacrés à l’adaptation, versés par les pays développés aux pays en développement, n’ont atteint que 28,2 à 31,7 milliards de dollars US en 2024, soit environ un milliard de plus que l’année précédente.

Même si l’objectif de triplement convenu à Belém est atteint, le PNUE estime que les financements ne couvriront que 20 à 29 % des besoins d’adaptation des pays en développement, selon le montant de référence et la méthode de comptabilisation retenus.

« Au fond, le monde n’est pas prêt à s’adapter aux conditions climatiques actuelles, encore moins à ce qu’entraînera un dépassement du seuil de 1,5 °C », a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, dans un communiqué accompagnant le rapport.

Ces chiffres expliquent pourquoi les pays africains réclament une plus grande place pour l’adaptation dans des négociations traditionnellement dominées par la réduction des émissions et la transition énergétique.

« Il est plus difficile de financer un projet d’adaptation, car il ne génère généralement pas de recettes à court terme », a expliqué Catherine Koffman, directrice régionale pour l’Afrique du Fonds vert pour le climat, lors d’un entretien à la COP31.

Selon elle, le Fonds a engagé environ 8,3 milliards de dollars US en Afrique au cours de la dernière décennie, soit environ 37 % de son portefeuille total de 22,3 milliards de dollars US.

Les derniers chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montrent que les financements consacrés à l’adaptation ont atteint 34,7 milliards de dollars US en 2024, contre 86,9 milliards pour l’atténuation.

L’adaptation a ainsi représenté environ un quart des 136,7 milliards de dollars US de financements climatiques fournis et mobilisés par les pays développés cette année-là, malgré les appels répétés à mieux équilibrer les deux volets.

Cinq ans de négociations

L’objectif proposé de 120 milliards de dollars US s’inscrit dans une série d’accords remontant à la COP26 de Glasgow, en 2021. Les pays développés avaient alors été invités à au moins doubler, d’ici à 2025, leurs financements collectifs pour l’adaptation par rapport à 2019, ce qui correspondait à un objectif d’environ 40 milliards de dollars US par an.

Deux ans plus tard, à Dubaï, la COP28 a adopté le Cadre des Émirats arabes unis pour la résilience climatique mondiale, qui fixe des objectifs dans les domaines de l’eau, de l’alimentation, de la santé, des écosystèmes et des infrastructures.

En 2024, à la COP29 de Bakou, les gouvernements ont convenu d’un objectif plus large de financement climatique d’au moins 300 milliards de dollars US par an d’ici à 2035. Ils ont également appelé à porter à 1 300 milliards de dollars US par an les financements provenant de l’ensemble des sources publiques et privées.

Les pays en développement ont critiqué l’accord, jugeant le montant insuffisant au regard de leurs besoins.

L’année suivante, à Belém, les négociateurs ont convenu d’œuvrer pour au moins tripler les financements consacrés à l’adaptation d’ici à 2035.

Les pays en développement avaient défendu un objectif plus ambitieux de 120 milliards de dollars US d’ici à 2030. L’accord final a retenu l’échéance de 2035 sans préciser de montant.

À Antalya, les négociations portent désormais sur la manière de traduire ces décisions en engagements financiers mesurables.

Les obligations financières des pays riches figurent parmi les principales préoccupations du Groupe africain des négociateurs, présidé par Antwi-Boasiako Amoah.

Plus tôt à la COP31, au sujet des financements nécessaires à la transition énergétique de l’Afrique, Amoah a estimé qu’on ne pouvait attendre des pays en développement qu’ils suivent le même calendrier que les économies industrialisées sans l’appui financier et technologique nécessaire.

« Si vous voulez que nous avancions dans la direction que vous souhaitez, donnez-nous les technologies et les financements nécessaires pour mener une transition juste et atteindre le niveau où vous en êtes », a-t-il déclaré.

Ses propos portaient sur la sortie des énergies fossiles et reflétaient les revendications plus larges en matière de financement que les négociateurs africains ont défendues à Antalya.

Le calcul des financements climatiques

L’une des dispositions du dernier projet de texte pourrait peser sur la façon dont l’objectif de 120 milliards de dollars US est calculé.

Le paragraphe 74 propose de demander au Comité permanent du financement de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques d’établir un montant de référence en appliquant la méthode d’Oxfam, qui comptabilise les financements climatiques en équivalent-don.

Cette méthode mesure l’avantage financier que procure un prêt à son bénéficiaire, en comptabilisant seulement la part de sa valeur qui correspond à une aide.

La distinction compte pour les pays qui doivent emprunter pour financer leurs projets d’adaptation alors qu’ils ont déjà d’importantes dettes à rembourser.

Dans son Rapport alternatif sur le financement climatique 2025 , publié avec CARE, Oxfam a estimé que la valeur réelle des financements climatiques fournis en 2022 se situait entre 28 et 35 milliards de dollars US, bien en deçà des montants annoncés à l’échelle internationale. Selon cette analyse, près des deux tiers des financements publics pour le climat ont pris la forme de prêts.

Le projet de texte de la COP31 reprend certaines de ces préoccupations. Il appelle à davantage de dons, à des prêts à des conditions très avantageuses et à des mécanismes qui permettraient aux pays de suspendre le remboursement de leur dette après une catastrophe majeure. Il propose aussi de simplifier l’approbation des financements et de demander aux fonds climatiques de publier les délais d’attente jusqu’à l’approbation d’une demande et jusqu’au premier versement.

Catherine Koffman a indiqué que le renforcement des institutions financières africaines serait également important pour aider le continent à attirer et à gérer davantage d’investissements climatiques.

« Par le passé, 80 % de nos financements sont allés à des institutions internationales qui interviennent sur le continent », a-t-elle déclaré.

« Nous soutenons de plus en plus les institutions établies dans la région. »

Selon elle, des institutions et des systèmes financiers locaux plus solides, ainsi qu’une meilleure capacité à préparer des projets, permettraient aux pays africains de mieux maîtriser les investissements climatiques.

Le dernier projet de texte encourage également le soutien aux banques nationales de développement et aux autres institutions qui cherchent à accéder directement aux fonds climatiques internationaux.

Les prochaines échéances pour l’Afrique

Le projet propose une feuille de route d’Antalya à Addis-Abeba pour identifier des sources prévisibles de financement public pour l’adaptation et pour les pertes et préjudices, et pour faciliter l’accès à ces fonds. Si elle est adoptée, les présidences de la COP31 et de la COP32 piloteront ensemble ces travaux, alors que l’Éthiopie se prépare à accueillir le sommet de l’année prochaine.

À Antalya, les négociations détermineront si le montant de 120 milliards de dollars US, la méthode de comptabilisation et les étapes proposées seront retenus. Pour les pays africains, la portée de tout accord dépendra des sommes supplémentaires effectivement mobilisées, du coût d’accès à ces fonds et de la rapidité avec laquelle ils parviendront aux populations confrontées aux chocs climatiques.