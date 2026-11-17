Alger — La présidente de l'Assemblée populaire nationale (APN), Khalida Boufedeche, a souligné, lundi, que l'adoption à la majorité par les députés du projet de loi de finances (PLF) 2027, qui constitue l'expression des choix de l'Etat et un outil d'orientation des ressources vers le développement, revêt une importance particulière au regard des mutations économiques et géopolitiques accélérées que connaît le monde.

Dans une allocution prononcée à l'issue de l'adoption à la majorité du PLF 2027 par les députés de la Chambre basse, Mme Boufedeche a relevé que la loi de finances "ne se résume pas à de simples chiffres régissant les recettes et les dépenses, ni à de pures mesures techniques de gestion budgétaire, mais constitue l'expression des choix de l'Etat, la traduction de ses priorités et un outil d'orientation des ressources du pays au service du développement national et de la préservation des intérêts des citoyens ".

L'adoption du PLF "revêt une portée singulière au vu de la conjoncture internationale dans laquelle il intervient. En effet, nous sommes dans un monde où s'accélèrent les mutations géopolitiques et économiques, où s'intensifie la concurrence autour des ressources, des marchés et des leviers de puissance, et où se multiplient les défis imposant aux Etats de disposer d'une économie forte, d'institutions réactives et d'une décision nationale souveraine", a-t-elle rappelé.

Face à ces mutations, a-t-elle ajouté, l'Algérie poursuit l'édification de son économie en toute indépendance, guidée par ses intérêts supérieurs, en misant sur ses propres potentialités et en érigeant les aspirations du peuple algérien au rang de priorité absolue.

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L'enjeu auquel l'Algérie est confrontée aujourd'hui dépasse l'amélioration des indicateurs financiers et consiste à bâtir une économie diversifiée, productive et compétitive, qui libère l'initiative, stimule l'investissement, valorise les richesses nationales et renforce les capacités de l'Algérie en matière de production, de fabrication et d'exportation, et qui accorde aux compétences algériennes la place qu'elles méritent, a indiqué la présidente de l'APN.

"Nous accordons une grande importance aux mesures prévues par le PLF pour accompagner l'investissement productif, améliorer le climat des affaires, soutenir les entreprises et renforcer les secteurs stratégiques, à leur tête l'industrie, l'agriculture, les mines et l'énergie, ainsi que pour développer les infrastructures, moderniser l'administration, étendre l'utilisation du numérique et développer l'économie numérique", a-t-elle dit à cet égard.

Elle a, en outre, estimé que l'encadrement du commerce électronique, le développement du système fiscal et l'amélioration du recouvrement des ressources publiques constituent des étapes nécessaires pour moderniser les outils de gestion et accompagner les mutations économiques.

Mme Boufedeche a également insisté sur la nécessité de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, d'élargir l'assiette fiscale et d'ancrer l'équité et le respect des obligations fiscales, afin de protéger l'économie, de garantir l'égalité des chances et d'établir le principe d'une contribution équitable au financement du développement et des priorités nationales.

Elle a souligné que la réussite des politiques économiques "ne se mesure pas aux seuls chiffres", mais à la mesure dans laquelle leurs résultats se répercutent sur la vie du citoyen.

Dans cette perspective, elle a réaffirmé "notre attachement au modèle social de l'Etat algérien", saluant "les orientations et les décisions présidentielles visant à préserver le pouvoir d'achat du citoyen".

Concernant les prochaines élections locales, la présidente de l'APN a appelé les électeurs à "participer de manière éclairée et massive" à cette échéance, à exercer leur droit électoral en toute responsabilité et à choisir des compétences capables de servir leurs régions et de répondre aux préoccupations de leurs habitants.

Elle a salué les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) dans "la défense de la patrie et la lutte contre les différentes menaces, sous la conduite du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", ainsi que les efforts des différents corps et services de sécurité dans "la protection des citoyens et des biens, la lutte contre la criminalité organisée et la contrebande, et la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays".

La souveraineté nationale est indivisible et la sécurité hydrique et environnementale est désormais une composante indissociable du système de sécurité nationale et de la souveraineté, a soutenu Mme Boufedeche, se félicitant des efforts de l'Etat, sous la conduite du président de la République, visant à sécuriser les ressources hydriques, à diversifier leurs sources, à renforcer les capacités de stockage, de dessalement et de traitement, à protéger l'environnement et à améliorer la qualité de vie.

Elle a, dans ce cadre, fermement condamné la pollution des cours d'eau dans les régions frontalières ainsi que les pratiques irresponsables à caractère transfrontalier. "Ces pratiques constituent une menace directe pour la santé de nos citoyens, une atteinte flagrante à nos ressources naturelles et un préjudice à nos équilibres environnementaux", a-t-elle dit.

Au terme de son allocution, Mme Boufedeche a assuré que l'Algérie poursuit son processus de construction et de développement avec "une volonté ferme et une vision claire", soulignant que "l'APN accompagne les choix stratégiques de l'Etat visant à renforcer l'économie nationale, à améliorer les conditions de vie des citoyens, à consolider la force de nos institutions, à préserver notre souveraineté nationale, à renforcer la place de l'Algérie et à défendre ses positions et ses intérêts dans les fora régionaux et internationaux".