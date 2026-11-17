Luanda — L'Angola participe, depuis ce lundi à Freetown (Sierra Leone), au Sommet sur l'intégration et l'investissement en Afrique de l'Ouest (WAIIS 2026), l'une des principales plateformes de dialogue politique et économique de la région.

Le ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, y représente le Président de la République, João Lourenço.

Selon le Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, cette initiative, promue par le gouvernement de la Sierra Leone, réunit des dirigeants politiques, des investisseurs ainsi que des représentants d'institutions financières et du monde des affaires. L'objectif est de débattre de stratégies visant à accélérer la croissance économique et à renforcer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest.

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Placé sous le thème « Stimuler l'intégration régionale par le commerce de l'énergie, l'industrialisation, les minerais stratégiques, l'agro-industrie et la transformation numérique », le sommet vise à mobiliser des capitaux, à favoriser la coopération entre les secteurs public et privé, et à promouvoir des initiatives génératrices de croissance économique et de prospérité partagée au sein des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), indique une note du Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

Durant trois jours, les participants examineront les opportunités d'investissement, renforceront les mécanismes de coopération régionale et encourageront des partenariats axés sur la mise en oeuvre de projets structurants, ayant un impact sur le commerce intra-africain, l'industrialisation et le développement durable.

Le programme de travail prévoit également des sessions de négociation entre les gouvernements, les institutions financières et le secteur privé, en vue de formaliser des accords d'investissement et des partenariats destinés à concrétiser des projets d'envergure régionale et à renforcer la compétitivité économique des pays participants.