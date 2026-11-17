Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a qualifié de positive la participation de l'Angola au 20e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui s'est achevé ce lundi à Phnom Penh, capitale du Cambodge.

L'Angola a pris part à cette rencontre pour la première fois en tant qu'État observateur. Cette édition a été marquée par le report, d'une durée d'un an, de l'élection du nouveau secrétaire général de l'organisation, faute de consensus entre les États membres.

Selon un communiqué du Ministère des Relations extérieures transmis à l'ANGOP, le ministre a souligné, dans son bilan de la participation angolaise, l'opportunité qui a été saisie de réaffirmer l'engagement du pays en faveur du multilatéralisme et du dialogue, en tant qu'outils de prévention et de résolution pacifique des conflits.

Téte António a également jugé positive l'activité diplomatique menée par la délégation angolaise en soutien à la candidature de l'ambassadrice Josefa Sacko au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

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Lors d'entretiens bilatéraux en marge du sommet, avec ses homologues, de hauts fonctionnaires d'autres pays et des autorités locales, le chef de la diplomatie angolaise sollicité un soutien institutionnel à la candidature angolaise. Concernant la direction de l'OIF, les participants ont décidé de reporter de 12 mois l'élection du nouveau secrétaire général, initialement prévue lors de cette édition, en raison de l'absence de consensus autour d'une candidature unique.

La titulaire actuelle du poste, Louise Mushikiwabo (Rwanda), restera à la tête du secrétariat durant cette période de transition, sans possibilité de briguer un troisième mandat. L'élection devrait avoir lieu lors d'un sommet extraordinaire en novembre 2027. À cette occasion, les trois candidats actuellement en lice, à savoir Juliana Amato Lumumba (République démocratique du Congo), Coumba Bâ (Mauritanie) et Dacian Cioloș (Roumanie), pourront se présenter, aux côtés d'autres candidats éventuels.

Le sommet a également décidé de poursuivre des réformes institutionnelles, en mettant l'accent sur la limitation du nombre de mandats pour le poste de secrétaire général. Les chefs d'État et de gouvernement ont confirmé Ottawa, capitale du Canada, comme lieu du prochain sommet ordinaire de l'OIF en 2028.

Téte António a représenté le président de la République, João Lourenço, lors de cette rencontre qui s'est tenue sur deux jours à Phnom Penh. Il était accompagné, entre autres responsables du MIREX, de l'ambassadrice Maria Cândida Pereira Teixeira, déléguée permanente de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).