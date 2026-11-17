Lubango — Le gouvernement du Japon apportera un soutien de 262,6 millions de dollars à l'Angola en 2027, destiné à la construction d'une ligne de transport d'énergie électrique entre Lubango (Angola) et la Namibie, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Sur ce montant total, 260 millions de dollars sont destinés au projet de construction de la ligne de transport d'électricité à haute tension, et 2,6 millions à l'approvisionnement en eau des communautés, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM).

S'adressant ce lundi aux journalistes, en marge du lancement des travaux de construction de deux écoles dans les municipalités de Palanca et de Humpata, financés par le gouvernement japonais, l'ambassadeur japonais accrédité en Angola, Hiroaki Sano, a exprimé son espoir que le projet énergétique démarre dès que les autorités angolaises auront donné leur autorisation.

Le diplomate a souligné que cet événement marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Angola et le Japon ; il a qualifié les relations bilatérales de positives, mettant en exergue les contacts et les échanges qui se sont développés au cours des cinq dernières décennies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Hiroaki Sano a révélé que 10 entreprises japonaises et plus de 300 investisseurs exercent des activités en Angola et a manifesté son intérêt pour renforcer la présence des entreprises japonaises dans ce pays et diversifier les opportunités d'investissement.

À cet égard, il a indiqué qu'une délégation composée de 20 entreprises japonaises s'était récemment rendue en Angola, dans le but de découvrir les opportunités commerciales et d'identifier de nouveaux domaines de coopération.

L'ambassadeur a toutefois reconnu que le niveau actuel des échanges commerciaux entre les deux pays restait en deçà des attentes, raison pour laquelle il a plaidé en faveur d'un renforcement des efforts visant à dynamiser les échanges commerciaux et à attirer de nouveaux investissements.

Parmi les domaines de coopération, il a cité le secteur automobile, en mettant notamment en avant l'action de Toyota, le transport maritime, le transfert de technologie et la production d'outils industriels.

En ce qui concerne l'élargissement de la coopération dans la province de Huíla, il a affirmé que le Japon était disposé à examiner, en collaboration avec le gouvernement provincial, des projets prioritaires répondant aux besoins locaux.

Hiroaki Sano a toutefois souligné que les ressources financières du Japon sont limitées, raison pour laquelle il a plaidé en faveur de la présentation de propositions viables, ayant un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie des populations.

Le diplomate a réaffirmé la volonté du Japon de continuer à travailler avec l'Angola, en vue d'approfondir le partenariat bilatéral et de créer de nouvelles opportunités de développement.

50 ans de relations diplomatiques

L'Angola et le Japon célèbrent 50 ans de relations diplomatiques et de coopération (elles ont été établies en septembre 1976).

Ces relations ont été marquées par la conclusion d'accords avec Toyota Tsusho en août 2025, lors d'une mission officielle du Président João Lourenço au Japon, au cours de laquelle sept instruments juridiques de coopération ont été signés avec la multinationale, ainsi que d'autres accords dans les domaines de l'énergie, de l'eau (comme le projet d'approvisionnement en eau d'Uíge) et des infrastructures.

Ce pays asiatique soutient la numérisation, grâce à un accord financier d'environ 10 millions de dollars destiné au projet de numérisation terrestre du gouvernement angolais, ainsi qu'à un soutien visant à accroître la capacité électrique dans le sud de l'Angola.

Un autre volet de la coopération concerne le déminage : depuis 1990 (alors que la guerre civile faisait encore rage), le Japon mène des actions dans ce domaine, en finançant des équipements pour le Centre national de déminage (CND), des campagnes de sensibilisation aux risques liés aux mines et une aide aux victimes.

Dans les domaines de la coopération multisectorielle : santé, éducation, agriculture (y compris des initiatives de production de riz japonais sur le sol angolais), infrastructures et formation des cadres.