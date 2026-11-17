Luanda — L'Angola a toujours cherché à aligner ses priorités de santé sur les stratégies de l'Union Africaine (UA), à travers le partage des données, la concertation des politiques et la planification conjointe, en plaçant la population au centre des défis sanitaires, a annoncé ce lundi, à Luanda, la directrice nationale de la Santé publique, Helga Freitas.

La directrice a exprimé cette volonté lors de l'ouverture de la réunion d'experts de la 6e session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la santé, la nutrition, la population et la lutte contre la drogue (STC-HNPDC-6).

À cette occasion, Helga Freitas a souligné que l'approche intégrée et multisectorielle était essentielle pour répondre à des problèmes tels que la malnutrition, la mortalité maternelle, les maladies transmissibles et la consommation de substances psychoactives, dont les causes et les conséquences dépassent le cadre d'un seul secteur.

Dans cette optique, Helga Freitas a fait mention des progrès réalisés par l'Angola dans le domaine des soins de santé primaires, dont le réseau est passé de 2 612 unités de santé en 2017 à 3 356 au premier trimestre 2026, soit une hausse de 744 infrastructures.

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Elle a indiqué que, sur ce total, plus de 80 % des nouvelles unités correspondent à ce niveau de services, qui concentre actuellement une proportion égale de consultations externes.

En ce qui concerne la formation du personnel, la directrice nationale de la Santé publique a affirmé que le plan d'urgence de spécialisation en santé avait permis, depuis 2021, de former 446 spécialistes en médecine générale et familiale, ce qui a contribué à renforcer la capacité de réponse des soins de santé primaires.

Dans le chapitre consacré à l'immunisation, Helga Freitas a fait savoir que le nombre de centres de santés avec des services de vaccination est passé de 1 508 en 2017 à 2 244 en 2026.

« En 2025, avec l'introduction du vaccin contre le VPH, les services de santé ont vacciné 1,3 million de filles âgées de neuf à 12 ans », a-t-elle rappelé.

À propos du VIH, la directrice a signalé la réduction de la transmission mère-enfant, de 26 % en 2019 à environ 13 % en 2025, ainsi que la baisse de l'incidence de la maladie, de 0,96 à 0,53 pour mille habitants, entre 2017 et 2025.

À propos de la lutte contre le paludisme, la directrice a mentionné que les données provisoires du premier semestre 2026 révèlent la baisse de la maladie, disant que la mise en place du vaccin est prévue pour 2027, en premier dans les zones hyperendémiques.

Pour la tuberculose, on a introduit, cette année, de nouveaux schémas de traitement de courte durée, et élargi le diagnostic par GeneXpert aux enfants de moins de cinq ans, selon la directrice.

Lutte contre la drogue

Dans le cadre de la lutte contre la drogue, elle a annoncé la prise en charge, en 2025, de plus de 23 000 personnes consommant des substances psychoactives, dont environ 11 000 nouveaux cas.

La directrice a indiqué qu'au cours de cette période, 112 000 personnes avaient été sensibilisées grâce aux campagnes de sensibilisation appuyées par la société civile.

Depuis 2019, environ 700 usagers ont été pris en charge par le Centre de réhabilitation et de réinsertion pour toxicomanes, et 111 personnes admises en 2025 ont été libérées et bénéficient d'un suivi de réinsertion sociale, a-t-elle précisé.

La 6e session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union Africaine (UA) sur la santé, la nutrition, la population et le contrôle des maladies se déroule jusqu'à vendredi 20 novembre, sur le thème « Renforcer les systèmes intégrés de santé, de nutrition, de population et de lutter contre la drogue pour promouvoir le capital humain et la résilience sociale en Afrique ».

L'événement sera divisé en deux moments, avec la réunion technique du 16 au 18 de ce mois, suivie par la réunion ministérielle les 19 et 20, en abordant dans deux panels la santé, la nutrition, la population et le contrôle des maladies.

Parmi les priorités à débattre, figurent l'intégration des questions liées à l'eau et à l'assainissement dans les politiques futures, le renforcement des soins de santé primaires et l'impact du changement climatique sur la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire, le financement du secteur et la lutte contre le trafic de drogues.

Il est prévu qu'à l'issue de cette session, d'adopter les documents de politique, les rapports et les cadres stratégiques de l'UA, en plus de renforcer la cohésion politique et de mettre à jour les mandats pour le suivi des questions émergentes sur le continent.