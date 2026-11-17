Luanda — Environ 220 tonnes de farine de blé produites dans le pays ont été exportées samedi vers la République démocratique du Congo (RDC), via le corridor de Lobito, par l'entreprise Grandes Moagens de Angola (GMA).

Cette information figure dans un communiqué de presse transmis ce lundi à l'ANGOP, précisant que la marchandise, répartie dans 10 conteneurs, a été acheminée par voie ferroviaire le 14 novembre en direction de Kolwezi, dans le cadre d'une opération menée par la Lobito Atlantic Railway (LAR).

Selon le communiqué, cette opération marque une nouvelle étape pour l'entreprise et pour l'Angola, démontrant que l'investissement dans les capacités industrielles permet non seulement de réduire la dépendance aux importations, mais ouvre également la voie à la conquête de nouveaux marchés.

Le communiqué souligne qu'au-delà d'une expédition ponctuelle, GMA ambitionne d'établir une relation commerciale stable avec la RDC et de développer un marché durable pour la farine de blé angolaise dans ce pays voisin, créant ainsi des opportunités d'exportation régulières et à long terme.

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Cette avancée intervient seulement deux semaines après que l'entreprise a reçu, le 31 octobre lors du FIN Summit 2026, le « Prix de la Production Nationale 2026 » dans la catégorie « Substitution aux importations », en reconnaissance de sa contribution au développement de l'industrie angolaise.

Cité dans le communiqué, le directeur général de GMA, César Rasgado, souligne que l'entreprise oeuvre, depuis ses débuts, au renforcement de la production nationale et à la réduction de la dépendance vis-à-vis de la farine importée.

« Le Prix de la Production Nationale, que nous avons récemment reçu, vient saluer ce parcours. Aujourd'hui, cette première exportation marque une nouvelle étape et démontre que la farine produite en Angola est capable d'atteindre d'autres marchés africains. C'est une source de fierté pour toute notre équipe et une opportunité de poursuivre notre croissance, en faisant rayonner la qualité de la production angolaise au-delà de nos frontières », a-t-il déclaré.

Le document ajoute que cette expédition met également en évidence le rôle stratégique du Corridor de Lobito dans l'intégration économique régionale, ce corridor étant traditionnellement associé au transport de minerais depuis la RDC vers l'Atlantique.

Il précise que le corridor démontre désormais son potentiel pour le transport de produits industriels dans le sens inverse, contribuant ainsi à diversifier les flux commerciaux et à renforcer les chaînes de valeur africaines.

Fondée en 2017, l'entreprise Grandes Moagens de Angola, qui fait partie du groupe Webcor, est spécialisée dans la mouture du blé et la production de farine. Située au port de Luanda, elle dispose d'une capacité de transformation allant jusqu'à 1 200 tonnes de blé par jour et possède des infrastructures de stockage au port de Lobito.