Luanda — Plus de 162 professionnels de santé issus des 21 provinces du pays et des responsables de ce secteur participent, du 16 au 21 novembre, à Luanda, à une formation nationale sur l'intégration du genre dans la préparation, la réponse et la résilience aux épidémies (GENPAR).

La formation, financée à hauteur de 250 millions de dollars par la Banque mondiale, vise à renforcer les capacités nationales en matière d'intégration du genre et de l'équité dans les mécanismes de préparation, de prévention et de réponse aux épidémies, ainsi qu'à d'autres urgences de santé publique.

Lors de son discours d'ouverture du cycle de formation, le secrétaire d'État pour le secteur hospitalier, Leonardo Europeu, a considéré cette initiative comme une opportunité d'apprentissage, de partage d'expériences et de construction des solutions, dont les résultats pourront se traduire par des améliorations concrètes au sein des établissements de santé.

Il a précisé que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du Projet de préparation, de réponse et de résilience aux urgences de santé (PPRRES), cherche à améliorer la capacité nationale et la réponse aux urgences de santé publique, par le renforcement des stratégies de développement du secteur.

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Selon lui, les caractéristiques épidémiologiques d'Angola augmentent la vulnérabilité du pays face à l'émergence d'épidémies, rappelant qu'au cours des dernières décennies, le pays a été confronté à d'importantes crises sanitaires, notamment l'épidémie de Marburg, la fièvre jaune et la pandémie de Covid-19.

Le secrétaire d'État pour le Secteur hospitalier a ensuite mentionné que, plus récemment, l'Angola a été confronté à une épidémie de choléra qui a touché plusieurs régions du territoire national, ainsi qu'à des cas de Mpox, recensés dans 18 des 21 provinces angolaises.

Selon Leonardo Europeu, l'expérience acquise au cours de ces urgences sanitaires a démontré que les épidémies n'affectent pas tous les groupes de population de la même manière, car les risques, les conditions de vulnérabilité et les possibilités d'accès aux services de santé varient selon le sexe, l'âge, la situation socio-économique et le handicap.

C'est pourquoi, a-t-il soutenu, une réponse de santé publique véritablement efficace et inclusive doit prendre en compte les différences entre les sexes et les besoins spécifiques des différents groupes de population.

Ainsi, Leonardo Europeu a averti que les situations épidémiques peuvent exacerber les vulnérabilités sociales existantes, surtout chez les femmes et les filles, augmentant ainsi les risques de violence domestique et d'exploitation, en raison de facteurs tels que l'isolement social, les restrictions de mobilité, la perte de revenus et l'interruption des services essentiels.

En ce sens, il a jugé fondamental que les services de santé disposent de mécanismes de prévention, de dépistage et de réponse à la violence basée sur le genre, garantissant aux victimes un accueil digne, la confidentialité, une assistance médicale, un soutien psychologique et l'accès aux mécanismes de protection.

De plus, le secrétaire d'État a plaidé pour l'intégration des femmes dans les activités de surveillance épidémiologique, en renforçant la collecte et l'analyse de données ventilées par sexe et par âge, afin de déterminer qui est touché, d'identifier les groupes les plus vulnérables et d'éliminer les obstacles à l'accès à la prévention et aux soins de santé.

« La formation nationale constitue la première initiative du genre organisée dans le pays, dans le cadre de la préparation, de la réponse et de la résilience aux urgences sanitaires, et représente une étape importante pour le renforcement du système national de santé », a-t-il souligné.

À son tour, le représentant du secteur de la santé de l'autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Mohamed Elduma, a assuré le soutien technique de l'organisation au Gouvernement angolais, avec l'accent sur la formation des professionnels de santé.

Le responsable a expliqué que cette formation permettra de mieux comprendre comment les hommes, les femmes, les enfants et d'autres groupes vulnérables sont affectés par les épidémies, en tenant compte des spécificités et des facteurs d'exposition de chaque groupe.

À titre d'exemple, Mohamed Elduma a souligné que, dans certaines communautés, les femmes peuvent être davantage exposées à des maladies comme Ebola en raison de leurs activités quotidiennes, telles que la collecte de bois de chauffage pour un usage domestique.

L'initiative s'inscrit dans une approche régionale de préparation, de réponse et de résilience face aux urgences sanitaires et vise à renforcer la surveillance épidémiologique, à consolider les systèmes nationaux de santé et à promouvoir la coopération entre les pays en matière de prévention et de réponse aux épidémies.

Le projet est financé par la Banque mondiale, en collaboration avec des partenaires régionaux, parmi lesquels l'IGAD et la Communauté de la santé de l'Afrique de l'Est, Centrale et Australe.