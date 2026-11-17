Mbanza Kongo — L'Angola a enregistré 58 735 cas de tuberculose entre janvier et septembre de cette année, soit une baisse de 2 % par rapport à la même période en 2025, ont annoncé lundi les autorités sanitaires.

Le responsable du suivi et de l'évaluation au sein du Programme national de lutte contre la tuberculose, Siene Tienabe, a dévoilé ces chiffres lors d'une session de formation destinée aux techniciens de santé locaux à Mbanza Kongo, dans la province septentrionale du Zaïre.

Concernant la province du Zaïre, Siene Tienabe a indiqué que 750 cas positifs avaient été notifiés, soit 112 cas de moins que durant la même période de l'année passée, ce qui correspond à une diminution de 1,4 %.

Il a précisé que la tuberculose demeure la troisième cause de décès en Angola, après les accidents de la route et le paludisme.

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Quant à la formation, d'une durée de cinq jours, le responsable a indiqué qu'elle aborde des thématiques telles que le diagnostic clinique, biologique et radiologique de la tuberculose (y compris les formes extra-pulmonaires), la tuberculose chez l'enfant, la co-infection par le VIH, la tuberculose pendant la grossesse, le traitement et les effets indésirables des médicaments, la gestion des événements indésirables d'intérêt particulier, ainsi que la mise en oeuvre et la transition vers les nouveaux protocoles thérapeutiques.

Selon le technicien, la mise en oeuvre du nouveau protocole de traitement de la tuberculose -- qu'elle soit sensible ou résistante -- vise à répondre à une demande formulée en 2024 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui préconise de réduire la durée du traitement de 11 à six mois.

Il a souligné que les provinces de Benguela, Bié et Cuanza-Sul ont été choisies pour cette phase pilote en raison de leur partenariat avec le Fonds mondial.

Siene Tienabe a ajouté que les provinces de Zaïre, Uíge, Malanje, Moxico, Cabinda et Cuando complètent ainsi ce cycle de formation, qui a déjà été dispensé dans les 15 autres régions du pays.

La tuberculose est une maladie infectieuse potentiellement grave, causée par le bacille de Koch, qui affecte principalement les poumons.