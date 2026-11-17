Le Club Africain a signé une large victoire face à le Club Olympique de Transport (11-0), à l'occasion d'une rencontre amicale disputée avec deux périodes de 35 minutes chacune.

Les Clubistes ont rapidement pris les commandes de la rencontre, affichant une nette supériorité offensive. Oussama Bouguerra s'est particulièrement illustré en inscrivant un triplé (6e, 36e et 49e), tandis que Bilal Aït Malek a également signé un doublé (39e et 69e). Tadeus Nkang a, lui aussi, trouvé le chemin des filets à deux reprises (19e et 24e).

Les autres réalisations ont été signées par Houssem Hassan Ramadan (8e), Haikel Cheikhoui (16e), Aymen Harzi (22e) et Mohamed Sadok Mahmoud (35e).

Une démonstration offensive pour le Club Africain, qui s'impose avec autorité dans cette confrontation amicale.