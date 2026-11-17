Qualifications CAN 2027 · 4e journée
Libye - Tunisie
Mardi 17 novembre à 17h00 · Groupe H
Programme complet
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24 rencontres les 16 et 17 novembre 2026. Tous les horaires sont en heure tunisienne.
Groupe A
Mardi 17 novembre
- 14h00 · Lesotho - Gabon
- 21h00 · Niger - Maroc
Groupe B
Mardi 17 novembre
- 14h00 · Malawi - Égypte
- 14h00 · Soudan du Sud - Angola
Groupe C
Lundi 16 novembre
16h00 · Somalie - Ghana
Mardi 17 novembre
17h00 · Gambie - Côte d'Ivoire
Groupe D
Lundi 16 novembre
17h00 · Érythrée - Guinée
Mardi 17 novembre
17h00 · Kenya - Afrique du Sud
Groupe E
Lundi 16 novembre
14h00 · Zimbabwe - Guinée équatoriale
Mardi 17 novembre
17h00 · Sierra Leone - RD Congo
Groupe F
Lundi 16 novembre
17h00 · République centrafricaine - Bénin
Mardi 17 novembre
20h00 · Mauritanie - Burkina Faso
Groupe G
Lundi 16 novembre
14h00 · Namibie - Cameroun
Mardi 17 novembre
20h00 · Congo - Comores
Groupe H
Mardi 17 novembre
- 17h00 · Libye - Tunisie
- 20h00 · Botswana - Ouganda
Groupe I
Mardi 17 novembre
- 14h00 · Burundi - Zambie
- 17h00 · Togo - Algérie
Groupe J
Lundi 16 novembre
14h00 · Soudan - Sénégal
Mardi 17 novembre
14h00 · Éthiopie - Mozambique
Groupe K
Mardi 17 novembre
- 20h00 · Rwanda - Mali
- 20h00 · Liberia - Cap-Vert
Groupe L
Mardi 17 novembre
- 14h00 · Tanzanie - Nigeria
- 17h00 · Guinée-Bissau - Madagascar
Règles de qualification
Dans les groupes comprenant un pays organisateur (Tanzanie, Ouganda ou Kenya), seule la sélection la mieux classée parmi les équipes non hôtes obtiendra son billet pour la phase finale. Dans les autres groupes, les deux premiers se qualifieront.