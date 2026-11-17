Luanda — Le président de la Commission exécutive de TAAG, Miguel Carneiro, a affirmé lundi, à Luanda, que la compagnie aérienne nationale poursuit un vaste programme de réformes et de restructuration, visant notamment à faire de l'aéroport international Dr António Agostinho Neto (AIAAN) une plateforme de correspondance aérienne à vocation régionale et intercontinentale.

Intervenant lors d'une table ronde consacrée au bilan des réalisations en matière d'infrastructures, de certifications, de concessions, d'acquisitions ainsi que de résultats opérationnels et financiers, organisée dans le cadre du 19e Conseil consultatif du ministère des Transports, le dirigeant a rappelé que la compagnie avait traversé une période particulièrement difficile, notamment sous l'effet de la pandémie de Covid-19, qui a profondément affecté l'ensemble du secteur aérien.

Dans son exposé, Miguel Carneiro a notamment présenté l'évolution de la flotte et de la structure organisationnelle de la compagnie sur la période 2017-2026. Il a également indiqué que TAAG prévoit d'intégrer plus de 12 nouveaux appareils à sa flotte d'ici à décembre de l'année en cours.

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S'agissant du capital humain, il a indiqué que le processus de redimensionnement de la compagnie avait permis d'ajuster les effectifs, passés d'environ 5 300 à 2 700 collaborateurs.

Abordant le rôle stratégique de l'AIAAN et les enjeux de connectivité, le dirigeant a présenté la construction et la mise en service de l'aéroport international Dr António Agostinho Neto comme une étape déterminante pour améliorer l'efficacité opérationnelle de TAAG et répondre de manière pragmatique à l'évolution des flux de trafic aérien.

Il a précisé que la compagnie représente actuellement 28 % de l'ensemble des passagers en transit au sein de cette nouvelle infrastructure. À titre d'illustration, il a évoqué un vol récent sur la liaison São Paulo-Luanda, qui transportait 342 passagers, dont 180 étaient en correspondance vers Lisbonne et 80 à destination de Guangzhou.

Il a précisé que la stratégie de la compagnie repose sur le principe des économies d'échelle, à travers l'interconnexion du réseau domestique avec les dessertes régionales et intercontinentales, suivant un modèle comparable à celui de plateformes aéroportuaires de référence sur le continent africain, notamment Addis-Abeba et Johannesburg.

Abordant les défis financiers et les coûts opérationnels, le président de la Commission exécutive a indiqué que la priorité de TAAG demeure le renforcement de sa solidité opérationnelle et le maintien des normes de sécurité, un impératif auquel l'aviation civile ne saurait déroger.

Il a toutefois relevé plusieurs contraintes exogènes, notamment les répercussions des conflits géopolitiques, qui ont entraîné une hausse de la facture pétrolière de la compagnie.

S'agissant des perspectives, il a affirmé que la stratégie de TAAG consiste à optimiser les fréquences sur les principaux marchés domestiques, notamment à destination de Lubango, Catumbela et Namibe, tout en renforçant les liaisons internationales à forte demande et à meilleure rentabilité. Cette orientation vise à élargir la couverture du réseau et à améliorer les possibilités de connexion pour les passagers angolais et internationaux.