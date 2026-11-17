Cazombo — Le gouverneur du Moxico Leste, Crispiniano dos Santos, a appelé dimanche à un renforcement du contrôle et de la prévention routière, en vue de réduire le taux élevé de mortalité lié aux accidents de la route dans la province.

Selon les données du commandement provincial de la Police nationale du Moxico Leste, 6 136 accidents de la route ont été enregistrés au cours du premier semestre de cette année, faisant 7 772 blessés et 1 576 morts.

Dans un message à l'occasion de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, Crispiniano dos Santos a souligné que le bilan des décès dus aux accidents dans la province confirme la nécessité de renforcer l'éducation civique, la sensibilisation des automobilistes, les contrôles et le respect rigoureux du code de la route.

« Aucun trajet n'est plus important que la vie. Sur la route, la prudence doit être notre priorité absolue », a-t-il averti.

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Il a exhorté les automobilistes à éviter les excès de vitesse et la conduite en état d'ébriété, et à respecter le code de la route.

« Nous devons comprendre que la route n'est pas un lieu de compétition, d'imprudence ou de démonstration de courage, mais un espace de coexistence, de partage et de responsabilité, où chaque comportement peut déterminer la préservation ou la perte d'une vie », a-t-il déclaré.

Le gouverneur espère que cette commémoration dépassera sa simple valeur symbolique pour devenir un véritable mouvement en faveur d'un changement d'attitudes et de comportements.

Pour marquer cette journée, une marche en hommage aux victimes des accidents de la route a été organisée par le gouvernement provincial. La marche, coordonnée par le vice-gouverneur chargé du secteur social, politique et économique, Pedro Camilo Sapula, a rassemblé des automobilistes, des conducteurs de moto-taxis, des membres de la société civile, entre autres.

Cette date a été officiellement instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies via la Résolution 60/5, du 26 octobre 2005, avec pour devise : « Se souvenir, soutenir et agir ».