Luanda — La représentante permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales, Ana Maria de Oliveira, a félicité ce lundi, à Genève (Suisse), le directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert Houngbo, pour sa réélection à un second mandat à la tête de l'institution.

Selon un communiqué de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, transmis ce lundi à l'ANGOP, le vote a eu lieu lors de la 358e session du Conseil d'administration de l'OIT.

Gilbert Houngbo a été réélu pour un second mandat de cinq ans, recueillant 51 voix pour et 5 abstentions, suite au retrait des autres candidats.

Dans un message, l'ambassadrice Ana Maria de Oliveira réaffirme l'engagement ferme de l'Angola à continuer de soutenir les efforts de l'OIT en faveur de la promotion de la justice sociale et de la création d'opportunités de travail décent et productif pour tous, dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité.

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Selon la diplomate, le renouvellement de ce mandat constitue « une juste reconnaissance » du leadership éclairé, du dévouement et de la contribution remarquable de Gilbert Houngbo à la promotion de l'agenda mondial pour le travail décent, ainsi qu'à la réponse aux défis contemporains du monde du travail.

Dans ce même communiqué, Ana Maria de Oliveira formule des voeux de réussite à l'endroit de Gilbert Houngbo dans l'exercice de ses fonctions durant ce nouveau mandat.

L'Angola entretient une coopération institutionnelle de longue date avec l'Organisation internationale du Travail, qui remonte à 1976.