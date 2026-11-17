Luanda — L'oeuvre « Folhas da Terra », de l'écrivain João Tala Sebastião Joaquim, a remporté l'édition 2026 du Prix littéraire Sagrada Esperança, a annoncé ce lundi, à Luanda, le Ministère de la Culture.

Selon une note du Ministère de la Culture, transmise ce lundi à l'ANGOP, la décision a été prise par le jury après l'évaluation de 66 oeuvres en lice. L'ouvrage « Folhas da Terra » révèle des influences du romantisme classique ainsi qu'une intentionnalité poétique dans la construction des textes ; des aspects qui ont contribué à sa distinction.

Ce prix est le fruit d'une initiative de l'Agence nationale des industries culturelles et créatives (ANICC), en partenariat avec la Fondation António Agostinho Neto. La réunion d'évaluation s'est tenue le 12 octobre dans les locaux de l'ANICC ; le jury a souligné le mérite littéraire, l'originalité créative et la qualité esthétique de l'oeuvre lauréate.

Le document souligne que le Ministère de la Culture considère que cette initiative réaffirme l'importance de la littérature en tant qu'expression de l'identité culturelle, de la mémoire collective et de la créativité, contribuant ainsi à la valorisation des écrivains angolais et au renforcement des industries culturelles et créatives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Prix littéraire Sagrada Esperança rend hommage au poète et premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, l'une des figures majeures de la littérature et de la culture angolaises. João Tala est né à Malanje le 19 décembre 1959. Médecin, il exerce sa profession à Luanda et est membre de l'Union des écrivains angolais.

Il a débuté son activité littéraire dans la ville de Huambo et est cofondateur de la Brigada Jovem de Literatura. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment « A forma dos desejos » (1997), « O gasto da semente » (2000) et « A forma dos desejos II » (2003), entre autres.