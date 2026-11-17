Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 16 novembre 2026, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, pour examiner plusieurs dossiers prioritaires liés au fonctionnement des services publics, à la situation économique et aux projets de développement.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l'entretien a notamment porté sur les dysfonctionnements de certains services publics qui ne remplissent pas pleinement leur rôle auprès des citoyens.

Kaïs Saïed dénonce les dysfonctionnements des services publics

Le chef de l'État a attribué ces dysfonctionnements notamment aux « résidus de l'ancien système », qu'il accuse de chercher à reconquérir leurs positions, à malmener les citoyens et à attiser les tensions. Rappelant que « la loi demeure l'arbitre », le président de la République a insisté sur l'absence de discrimination ou de favoritisme, indépendamment du statut ou des responsabilités de chacun.

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Hausse des prix, transport et santé au coeur des discussions

La rencontre a également abordé plusieurs préoccupations majeures des Tunisiens, notamment la hausse des prix, la distribution des engrais, le transport et la santé. Kaïs Saïed a par ailleurs dénoncé les obstacles administratifs et réglementaires invoqués par certains pour freiner la réalisation des projets de développement, alors même que les conditions légales nécessaires à leur concrétisation sont réunies. Pour le président de la République, le principal obstacle réside dans le manque de volonté.

Un appel à accélérer la réalisation des projets

Soulignant que la Tunisie traverse des moments historiques, Kaïs Saïed a affirmé que le peuple tunisien demeure attaché à la victoire, un choix qui, selon lui, ne saurait faire l'objet de marchandage ni de retour en arrière. Le chef de l'État a appelé à dépasser la phase de l'attente pour passer à une concrétisation effective et sincère des objectifs fixés, fondée sur le dévouement à la patrie. Il a également réaffirmé que la voie empruntée par le peuple tunisien restera inchangée, tout comme sa cause.

Enfin, le président de la République a adressé une mise en garde à ceux qui font passer leurs calculs personnels avant l'intérêt national, estimant que l'histoire retiendra leur responsabilité.