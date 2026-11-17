Le 9 octobre dernier, dans ces mêmes colonnes, nous attirions l'attention sur les dysfonctionnements qui affectent au quotidien les services de la CNAM à Bizerte. L'article, intitulé "CNAM Bizerte, entre chiffres flatteurs et désordre quotidien", décrivait le décalage saisissant entre les statistiques présentées et la réalité vécue par les assurés sociaux.

Un mois plus tard, rien ou presque ne semble avoir changé. Les usagers continuent à subir files d'attente, encombrements et lenteurs administratives, tandis que les responsables paraissent observer la situation avec une sérénité déconcertante. Comme si les critiques exprimées, les doléances des citoyens et les difficultés quotidiennes relevaient d'un simple bruit de fond destiné à être oublié. Pourtant, un nouveau motif d'inquiétude se profile à l'horizon.

Une échéance connue de tous

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Le 31 décembre 2026 marquera l'expiration des carnets de soins des médecins de famille actuellement en circulation. Leur renouvellement concernera des dizaines de milliers d'assurés à travers le gouvernorat de Bizerte. Rien qu'au centre de Menzel Bourguiba, les estimations évoquent près de 25 000 bénéficiaires concernés. À l'échelle de tout le gouvernorat, le nombre est évidemment beaucoup plus élevé.

La question est donc simple : quelles dispositions ont été prises pour faire face à l'afflux inévitable des citoyens ?

Car nul besoin d'être spécialiste de la gestion administrative pour imaginer ce qui risque de se produire. Guichets saturés, longues files d'attente, citoyens contraints de revenir plusieurs fois, agents débordés, mécontentement généralisé : tous les ingrédients d'une pagaille annoncée semblent déjà réunis.

Le plus surprenant est que cette échéance n'a rien d'imprévisible. La date du 31 décembre est connue depuis longtemps. Les services concernés disposent donc de tout le temps nécessaire pour anticiper, organiser et communiquer. Encore faut-il que cette anticipation existe réellement.

Le mystère de Mateur

Cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'une solution existe au moins en partie. Depuis plusieurs années, le centre de la CNAM de Menzel Bourguiba supporte une charge considérable. Il dessert non seulement sa propre circonscription, mais également une grande partie du sud-ouest du gouvernorat, notamment les délégations de Mateur, Joumine, Sejnane et Jalta. Tout le monde s'accorde à reconnaître que ce centre fonctionne au-delà de sa capacité normale.

C'est précisément pour remédier à cette situation qu'un nouveau centre a été aménagé à Mateur. Une initiative saluée à juste titre, puisqu'elle devait rapprocher l'administration des citoyens et désengorger les structures existantes. Or le paradoxe est aujourd'hui total.

Mateur : un centre prêt, mais des portes closes

Le local est prêt. Les aménagements sont achevés. Les équipements semblent en place. Pourtant, les portes demeurent closes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui empêche l'ouverture effective de cette structure ? S'agit-il d'un problème administratif ? D'un manque d'effectifs ? D'un retard dans les autorisations ? D'une décision budgétaire ? D'un simple oubli bureaucratique ? Les citoyens concernés méritent des réponses claires.

À quelques semaines d'une opération de renouvellement qui risque de mettre les services sous forte pression, maintenir fermé un centre censé précisément alléger cette pression relève d'un choix difficilement compréhensible.

Les habitants de Mateur, Joumine, Sejnane et des localités environnantes ne demandent ni privilège ni traitement de faveur. Ils réclament simplement un service public accessible, fonctionnel et à la hauteur des cotisations qu'ils versent.

L'ouverture du centre de Mateur ne résoudra sans doute pas tous les problèmes de la CNAM dans la région. Mais elle constituerait au moins un signal : celui d'une administration qui anticipe au lieu de subir, qui agit au lieu d'attendre.

À défaut, les prochaines semaines risquent de transformer les centres de la CNAM en salles d'attente géantes, dans lesquelles citoyens et employés partageront la même question : pourquoi n'avoir rien fait alors que tout le monde voyait venir la tempête ?