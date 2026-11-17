Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé que le dossier du jeune élève modèle Jihad, âgé de 14 ans et atteint d'une forme rare de cancer, fait l'objet d'un suivi au niveau de la Présidence de la République.

Intervenant dans une émission radiophonique, le ministre a indiqué qu'il assurait personnellement la coordination avec les équipes médicales spécialisées de l'Institut Sala-Azaïez afin de suivre le traitement actuellement administré au jeune patient et d'accélérer la finalisation de son dossier médical en vue de son transfert à l'étranger pour poursuivre une prise en charge spécialisée.

Selon le ministre, l'état de santé de l'adolescent nécessite une intervention chirurgicale complexe mobilisant une équipe multidisciplinaire composée de 24 spécialistes.

L'annonce intervient après l'appel lancé par la mère de l'enfant, qui avait témoigné de la situation difficile vécue par son fils. Élève en neuvième année dans un collège pilote de Khaznadar, Jihad a été décrit par ses enseignants et ses camarades comme un élève brillant et studieux avant que la maladie ne l'oblige à interrompre sa scolarité.

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Atteint d'une tumeur cancéreuse rare, le jeune garçon souffre également de complications ayant affecté son oeil et entraîné d'importantes séquelles physiques, avec de lourdes conséquences sur sa vie quotidienne et son parcours scolaire.

Sa mère a souligné que son état requérait une intervention chirurgicale hautement spécialisée, appelant les autorités compétentes et les bonnes volontés à soutenir son fils dans cette épreuve. Dans l'attente de son départ à l'étranger pour la poursuite des soins, l'espoir demeure de voir le jeune Jihad retrouver le chemin de l'école et reprendre une vie normale.