La coopération entre la Tunisie et le Japon dans le domaine de la protection sociale a permis à 337 497 ménages à faibles revenus de bénéficier de transferts monétaires et à 156 439 enfants de percevoir des allocations familiales, grâce notamment à un financement de 12 milliards de yens japonais, soit environ 260 millions de dinars tunisiens.

Ces résultats ont été présentés lors d'une rencontre tenue le 16 novembre 2026 entre le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, et une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), conduite par Kotaro Tanaka, directeur général du département Moyen-Orient et Europe au siège de l'agence à Tokyo.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Jun Saito, et de la représentante résidente de la JICA en Tunisie, Miyata Mayumi. Elle a permis de dresser le bilan de l'assistance financière et technique apportée par l'agence japonaise au renforcement du système tunisien de protection sociale.

Cet appui s'est notamment concrétisé par l'octroi, en janvier 2023, d'un prêt de 12 milliards de yens japonais, équivalant à environ 260 millions de dinars, ainsi que par l'organisation, entre 2023 et 2025, de programmes de formation au Japon au profit d'une vingtaine de responsables tunisiens.

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Ces formations ont concerné des cadres du ministère des Affaires sociales, du ministère de l'Économie et de la Planification ainsi que du ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées.

Par ailleurs, la coopération entre les deux parties a également porté sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, la JICA a mobilisé 71 volontaires, hommes et femmes, auprès d'associations et de structures spécialisées opérant dans différentes régions du pays. Cette initiative vise à renforcer les capacités de ces organisations et à améliorer la qualité des services proposés aux personnes concernées.

Vers de nouvelles perspectives de coopération

Les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération entre la Tunisie et le Japon, notamment en matière d'accompagnement du gouvernement tunisien dans la mise en oeuvre de son plan de réforme des systèmes de protection sociale et de sécurité sociale.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du partenariat tuniso-japonais visant à consolider les mécanismes de solidarité et à améliorer les dispositifs de prise en charge des catégories sociales vulnérables.