Fidèle à son engagement en faveur de la préservation de l'environnement, Epson Tunisie a célébré la Fête nationale de l'Arbre à travers une opération de reboisement au mont Nadhour, à Rafraf, dans le gouvernorat de Bizerte. Cette initiative a permis la plantation de 2 000 arbres dans une zone forestière fragilisée par les incendies, portant ainsi à 4 000 le nombre d'arbres plantés par Epson Tunisie dans le cadre de ses actions de reboisement au cours des deux dernières années.

Menée en partenariat avec l'association Tounes Clean-Up et le collectif Soli & Green, et en coordination avec le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Bizerte, cette opération a mobilisé les collaborateurs d'Epson Tunisie et ses partenaires autour d'un engagement collectif en faveur de la réhabilitation du couvert forestier et de la préservation de la biodiversité.

L'initiative de Rafraf s'inscrit dans la continuité d'une première opération de reboisement menée à Zaghouan en 2025, qui avait également permis la plantation de 2 000 arbres. À travers ces deux initiatives, Epson Tunisie entend inscrire son engagement environnemental dans la durée et contribuer aux priorités nationales en matière de préservation des ressources naturelles, en privilégiant des actions concrètes et une collaboration étroite avec les acteurs locaux.

Pour Epson, le développement durable constitue une composante essentielle de sa manière d'exercer ses activités et de contribuer à la société. À travers des initiatives de cette nature, l'entreprise s'attache à concrétiser ses ambitions environnementales à l'échelle mondiale par des actions tangibles au sein des communautés dans lesquelles elle opère, en mobilisant ses collaborateurs, ses partenaires et les organisations locales autour de la protection des écosystèmes naturels.

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« Chez Epson, nous sommes convaincus que la responsabilité environnementale doit se traduire par des actions concrètes et porteuses de sens, aussi bien à l'échelle mondiale qu'au sein des communautés dans lesquelles nous sommes présents. Après une première initiative de reboisement à Zaghouan, cette nouvelle opération à Rafraf témoigne de notre volonté d'accompagner les priorités environnementales locales à travers des actions tangibles et une collaboration avec les différentes parties prenantes. En contribuant à la réhabilitation des espaces forestiers et à la préservation de la biodiversité, nous donnons une dimension concrète à notre Vision environnementale 2050, au plus près des communautés », a déclaré Imen Gorrab, Directrice des ventes Grand Public pour la Tunisie, l'Algérie et l'océan Indien chez Epson.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par le renforcement des efforts nationaux en faveur de la restauration des écosystèmes forestiers, notamment ceux affectés par les incendies. La campagne nationale de restauration des forêts pour la période 2026-2027 prévoit ainsi d'intervenir sur 24 000 hectares et de produire 10 millions de plants forestiers. À plus long terme, la stratégie nationale prévoit la restauration de 30 000 hectares de forêts à l'horizon 2035. Dans cette dynamique, la coopération entre les pouvoirs publics, les entreprises privées et les organisations de la société civile constitue un levier important pour soutenir les efforts nationaux de conservation et renforcer la résilience des écosystèmes naturels.

Les initiatives d'Epson Tunisie s'inscrivent dans le cadre de la Vision environnementale 2050 du Groupe, qui place la préservation des ressources naturelles et la réduction de l'impact environnemental au coeur de sa stratégie à long terme. Epson ambitionne notamment d'atteindre la neutralité carbone et de promouvoir une économie circulaire, tout en développant des technologies permettant une utilisation plus efficiente des ressources. Ces engagements s'appuient sur la philosophie Sho-Sho-Sei du Groupe, qui privilégie des technologies compactes, précises et performantes.

À travers la poursuite de ses actions aux côtés de ses partenaires et des acteurs locaux, Epson Tunisie entend contribuer à la préservation du patrimoine naturel du pays et démontrer comment des engagements environnementaux portés à l'échelle mondiale peuvent se concrétiser par des initiatives utiles et durables sur le terrain.